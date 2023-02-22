Навіть Захід вже не реагує на вереск очільника Кремля щодо застосування Росією ядерного озброєння. Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Що таке ДСНО і чи випробує Путін ядерну зброю: для чого Росії нова фаза шантажу

Путін маніпулює ядерною безпекою

За його словами, сьогодні ці погрози країни-агресорки є просто смішні. Жданов пояснив, як саме російський диктатор маніпулює ядерною безпекою.

Путін маніпулює розумінням ядерної безпеки. Він вийшов піти один проти усього світу,

– зазначив військовий експерт.

Так, договір щодо ядерних вибухів діє вже дуже довго. Спочатку до нього включили повітряні та надводні вибухи, а потім і підземні. До угоди долучилися всі країни й сьогодні жодна з них не порушила її.

Натомість Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) і готова до поновлення випробовувань ядерної зброї. Водночас приводить ядерні сили країни-агресорки у вищу ступінь бойової готовності, а одне судно виходить у район пуску ракет.

"Якщо це буде просто балістична ракета, то це вже смішно. Історія повторюється двічі – один раз у вигляді трагедії, а другий – у вигляді фарсу. У Путіна зараз стадія фарсу щодо ядерної зброї", – сказав військовий експерт.

Жданов про нові ядерні погрози Путіна: дивіться відео

У Путіна як завжди винен Захід

Окрім того, очільник Кремля заявив, нібито "Вашингтон думає над натуральними випробовуваннями ядерної зброї". Мовиться про випробовування на полігонах, оскільки сьогодні їх здійснюють у лабораторних умовах. За словами російського диктатора, "така інформація є".

Путін наказав міноборони країни-агресорки та Росатому забезпечити готовність до випробовувань російської ядерної зброї, якщо США зроблять це першими. Маніпуляції очільника Кремля виглядають ніби: "Я тебе вдарю, якщо ти вдариш мене".

"Сутність Путіна в його нерішучості та боягузстві щодо ухвалення рішень", – підсумував військовий експерт.

Реакція світу на нові ядерні погрози Путіна