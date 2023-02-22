Навіть Захід вже не реагує на вереск очільника Кремля щодо застосування Росією ядерного озброєння. Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.
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Путін маніпулює ядерною безпекою
За його словами, сьогодні ці погрози країни-агресорки є просто смішні. Жданов пояснив, як саме російський диктатор маніпулює ядерною безпекою.
Путін маніпулює розумінням ядерної безпеки. Він вийшов піти один проти усього світу,
– зазначив військовий експерт.
Так, договір щодо ядерних вибухів діє вже дуже довго. Спочатку до нього включили повітряні та надводні вибухи, а потім і підземні. До угоди долучилися всі країни й сьогодні жодна з них не порушила її.
Натомість Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) і готова до поновлення випробовувань ядерної зброї. Водночас приводить ядерні сили країни-агресорки у вищу ступінь бойової готовності, а одне судно виходить у район пуску ракет.
"Якщо це буде просто балістична ракета, то це вже смішно. Історія повторюється двічі – один раз у вигляді трагедії, а другий – у вигляді фарсу. У Путіна зараз стадія фарсу щодо ядерної зброї", – сказав військовий експерт.
Жданов про нові ядерні погрози Путіна: дивіться відео
У Путіна як завжди винен Захід
Окрім того, очільник Кремля заявив, нібито "Вашингтон думає над натуральними випробовуваннями ядерної зброї". Мовиться про випробовування на полігонах, оскільки сьогодні їх здійснюють у лабораторних умовах. За словами російського диктатора, "така інформація є".
Путін наказав міноборони країни-агресорки та Росатому забезпечити готовність до випробовувань російської ядерної зброї, якщо США зроблять це першими. Маніпуляції очільника Кремля виглядають ніби: "Я тебе вдарю, якщо ти вдариш мене".
"Сутність Путіна в його нерішучості та боягузстві щодо ухвалення рішень", – підсумував військовий експерт.
Реакція світу на нові ядерні погрози Путіна
- На заяву російського диктатора про призупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння вже відреагували у Вашингтоні. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення Росії "глибоко прикрим і безвідповідальним".
- Блінкен наголосив, що адміністрація Джо Байдена, як і раніше, готова говорити про угоду щодо ядерної зброї в будь-який час з Росією, "незалежно від того, що відбувається у світі".
- У Міністерстві закордонних справ України зауважили, що це є черговим провокаційним жестом Кремля. Там закликали партнерів негайно вжити заходів для протидії російських маніпуляцій ядерною зброєю.
- Дипломат та посол України в США у 2010 – 2015 роках Олександр Моцик відзначив, що цей крок від Путіна спрямований на нагнітання істерії та шантажу. Однак нічого особливого не відбулося – Росія просто призупинила участь в цьому договорі.