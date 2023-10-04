До конца года будет больше ядерных угроз, – Зеленский раскрыл планы и мотивацию Путина

Владимир Зеленский поделился данными украинской разведки о предстоящей риторике Владимира Путина. Он объяснил, что задумал президент России вместе со своим окружением.

Владимир Зеленский во время общения с западными журналистами предупредил о намерениях России. Он заявил, что страна-агрессор будет усиливать свой ядерный шантаж.

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Что рассказал Зеленский

Президент Украины дал понять, что до конца 2023 года следует ожидать со стороны Путина большего количества ядерных угроз.

До конца года будет больше ядерных угроз, по данным нашей разведки,

– сказал он.

Зеленский назвал ядерные угрозы со стороны российских оккупантов демонстрацией их слабости. Как пояснил глава государства, россияне не получили нужных результатов на поле боя и дипломатия тоже не помогла достичь им поставленных целей, поэтому захватчики снова попробуют ядерный шантаж.

Президент Украины также подчеркнул, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться и дальше. По его словам, украинцы делают все для того, чтобы давать отпор противнику.

Россия уже угрожает "ядеркой"