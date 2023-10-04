До конца года будет больше ядерных угроз, – Зеленский раскрыл планы и мотивацию Путина
Источник:Sky TG24
Владимир Зеленский поделился данными украинской разведки о предстоящей риторике Владимира Путина. Он объяснил, что задумал президент России вместе со своим окружением.
Владимир Зеленский во время общения с западными журналистами предупредил о намерениях России. Он заявил, что страна-агрессор будет усиливать свой ядерный шантаж.
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Что рассказал Зеленский
Президент Украины дал понять, что до конца 2023 года следует ожидать со стороны Путина большего количества ядерных угроз.
До конца года будет больше ядерных угроз, по данным нашей разведки,
– сказал он.
Зеленский назвал ядерные угрозы со стороны российских оккупантов демонстрацией их слабости. Как пояснил глава государства, россияне не получили нужных результатов на поле боя и дипломатия тоже не помогла достичь им поставленных целей, поэтому захватчики снова попробуют ядерный шантаж.
Президент Украины также подчеркнул, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться и дальше. По его словам, украинцы делают все для того, чтобы давать отпор противнику.
Россия уже угрожает "ядеркой"
- Недавно кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила создать ядерный взрыв в небе над Сибирью. Таким образом, она хочет вывести из строя спутники и другую электронную технику.
- Военный эксперт Сергей Грабский отреагировал на ее заявление в разговоре с 24 Каналом. Он отметил, что страна-агрессор не проводила испытания термоядерных бомб и напомнил, что мир уже давно создал систему мониторинга за всеми ядерными объектами.
- Напомним, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук предложил России взорвать ядерную бомбу в Арктике. Этот человек, к слову, является другом Владимира Путина.
- После этого полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что Москва поручила Ковальчуку делать ядерные угрозы вместо Дмитрия Медведева, потому что запасной президент России уже не справляется с этой ролью. Военный эксперт добавил, что братья Юрий и Михаил Ковальчуки поощряли Путина устроить полномасштабную российско-украинскую войну.