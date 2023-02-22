Путин повторяет путь Гитлера: как мир должен отреагировать на ядерную риторику Кремля
Владимир Путин снова начал угрожать миру ядерным оружием. Сейчас настал момент, когда западные страны не могут больше оставлять эти угрозы без ответа.
Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. В частности, российский диктатор объявил, что государство приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
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На Западе уже понимают, что глава Кремля готовится к большой войне.
"Путин подвел мир к тому, что быть "чуть-чуть беременным" больше нельзя. Нужно очень четко определяться. Мир имеет опыт, что делать с теми, кто потерял рассудок и решил изменить мировой порядок", – отметил Рыбачук.
Опыт Второй мировой войны
Показательным примером является Вторая мировая война. Тогда Германия решила завоевать полмира, а Япония поддержала Берлин и начала строить свою империю на Востоке.
Все кончилось тем, что их разгромили. Так же нужно с Россией – разбить до конца, а потом демилитаризовать, забрать оружие, изменить конституцию. Мир знает, что делать,
– отметил Рыбачук.
Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" отметил, что противники решительных действий в отношении России могут возразить, мол, во времена Второй мировой не было ядерного вооружения.
"Путин фактически повторил путь Гитлера, только с ядерным оружием", – подчеркнул Рыбачук.
Олег Рыбачук рассказал, какой должна быть реакция Запада на шантаж Кремля: смотрите видео
Почему Запад не может дальше поддаваться на ядерный шантаж
Если мир не будет реагировать на ядерный шантаж со стороны Кремля, это означает, что ведущие страны соглашаются с тем, что Россия, Иран, Китай и Северная Корея будут определять ряд важных вещей, в частности:
- что такое добро и зло;
- что такое суверенитет;
- что означает мир;
- каким должен быть мировой порядок.
"Готов ли демократический мир к этому готов? Я очень сомневаюсь. Но нельзя будет дальше поддаваться на этот шантаж", – подчеркнул Рыбачук.
"НАТО боится ядерных угроз больше, чем безъядерная Украина"
Аналитик отметил, что Украина в этом вопросе снова оказывается на передовых позициях. Украинцы уже год уничтожают российских оккупантов. Более того, как рассказал Рыбачук, львиная доля населения Украины высказалась за то, чтобы продолжать борьбу с Россией, даже несмотря на угрозу тактического ядерного удара со стороны Кремля.
Это очень странно: нам угрожают ядерным оружием, и мы не боимся. А НАТО, в составе которого несколько ядерных государств, почему-то больше боится ядерного шантажа, чем безъядерная Украина,
– сказал Рыбачук.
Он добавил, что нельзя разрешить стране, имеющей ядерную "булаву", шантажировать весь мир.
Путин приостановил участие России в ДСНВ: коротко
- В МИД Украины заявили, что Россия продолжает свой ядерный шантаж, направленный на устрашение международного сообщества. Решение России о приостановлении участия в Договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений – это очередной провокационный жест Кремля.
- В Вашингтоне прокомментировали заявление Путина о выходе из ДСНВ. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал такое решение безответственным. По его словам, несмотря на происходящее в мире, США готовы говорить о возобновлении соглашения по ядерному оружию. Штаты будут внимательно наблюдать за тем, "что на самом деле делает Россия".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что чрезвычайно сожалеет об инициативе России прекратить участие в договоре. По его словам, день, когда Путин принял такое решение, войдет в историю как конец системы контроля ядерного вооружения в Европе после окончания холодной войны.