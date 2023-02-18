Ядерный терроризм продолжается: две российские ракеты пролетели над Южноукраинской АЭС

Во время ракетной атаки 18 февраля 2 российские ракеты пролетели над Южноукраинской АЭС. В 8:25 и 8:27 они оказались опасно близко к ядерному объекту.

Об этом сообщили в Энергоатоме и подчеркнули, что Россия своими действиями угрожает безопасности всего мира. В пресс-службе компании добавили, что угроза ядерной катастрофы была высокой.

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В Энергоатоме в очередной раз обратились к МАГАТЭ

18 февраля во время очередной атаки Украины две российские ракеты пролетели над Южноукраинской АЭС. Они двигались со стороны Южного Буга в направлении города Первомайск Николаевской области.

В Энергоатоме подчеркнули, что воздушные объекты оккупантов находились опасно близко к ядерному объекту. Таким образом, россияне снова спровоцировали ситуацию в которой была угроза ядерной катастрофы.

Если бы ракеты случайно попали в реактор – последствия были бы ужасными для всего мира. Из-за очередного проявления ядерного терроризма компания в очередной раз призвала МАГАТЭ принять все возможные меры для того, чтобы остановить агрессора.

Еще раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории Запорожской станции и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной – над всеми атомными объектами Украины,

– решительно заявили в Энергоатоме.

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