Кто-то может выстрелить ему в голову – экс-агент КГБ о возможном приказе Путина о ядерном ударе

Владимир Путин может прибегнуть к разным шагам, чтобы удержать свою власть. Среди них и очень безрассудные, как например, использование ядерного оружия. Может быть, в России найдутся те, кто остановит диктатора от подобного решения.

В то же время у России есть и много сторонников идеи ядерного удара как не по Украине, так по европейским странам. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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В России полно безумных

Даже принятие решения не означает, что сам Путин нажимает условную красную кнопку и что-то сразу полетело. Система действительно сложная.

"Этих ядерных чемоданов есть три. То есть должно быть по меньшей мере 3 человека – Шойгу, Герасимов и Путин. Они должны быть между собой согласны. Только так можно принять решение. Далее есть целая цепочка, по которой идет приказ", – пояснил Сергей Жирнов.

Есть еще много людей, которые должны доставать боеголовки из хранилищ, ставить их на ракеты, запускать самолеты и так далее. Поэтому существует высокая вероятность того, что кто-то из этих людей выразит несогласие.

В то же время в стране-террористе абсолютно безумных людей, как Ольга Скабеева, Дмитрий Медведев или Сергей Караганов.

В России есть осознание, что некоторые безумцы могут потянуть не только Россию, но и весь мир в ядерную катастрофу. Будем надеяться, что есть умные люди в окружении диктатора. И кто-то вытащит свой ПМ и просто выстрелит ему в голову, когда он отдаст такой приказ,

– отметил Жирнов.

В частности, можно предположить, что именно потому Владимир Путин и боится этот приказ отдавать. Он не уверен ни в том, что такой приказ будет выполнен, ни что будет в безопасности.

Сергей Жирнов о возможном применении ядерного оружия: смотреть видео

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