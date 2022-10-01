Может ли Россия нанести ядерный удар по территории Украины в ближайшее время: что говорят в разведке

Россия уже открыто заявляет, что готова "в случае необходимости" применить ядерное оружие. Начальник Главного управления разведки прокомментировал, чего следует ожидать от Путина.

Начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что ядерный удар – последний аргумент для России. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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Путин не готов нажимать "ядерную кнопку"

По словам Буданова, запуск ядерных ракет – "поставит точку" и будет для России роковым решением. Кремлевское руководство не отважится нажать на "ядерную кнопку", потому что понимает, что это не решит проблему.

Кричат об этом (ядерном ударе – 24 канала) с экранов телевизоров, но понимают, чем это все для них закончится. Таких планов у них нет,

– сказал начальник ГУР.

Также Буданов сказал, что Кремль четко знает, как выйти "из этой патовой ситуации", разрушающей Россию. Эти слова можно понять по-разному – неизвестно, что именно имел в виду начальник ГУР Министерства обороны и о каком "плане выхода из патовой ситуации" знает Путин.

Давление на мир из-за ядерного шантажа

Кроме того, представитель разведки сказал, что Россия давит не только на Украину, но и весь мир, требуя принять ее условия.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг комментировал попытки аннексии Путиным украинских территорий и увеличение на их фоне ядерных угроз. По его словам, псевдореферендумы "не меняют сути ситуации". Украина имеет право вернуть свои земли, а Путин не имеет права применять ядерные ракеты, потому что выиграть таким образом войну невозможно.

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Столтенберг подчеркнул, что мир не пойдет на условия Кремля, потому что тогда это означает, что он согласился на ядерный шантаж. Поэтому Украине не стоит бояться того, что НАТО перестанет поддерживать наше государство, опасаясь "эскалации конфликта".

По мнению эксперта Буджерин, предоставление Украине ядерных ракет для защиты своих территорий – это очень маловероятный вариант. Этому помешает, в частности, договор о нераспространении ядерного оружия. Однако мир может предоставить нашему государству "ядерный зонт".

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