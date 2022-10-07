Весь ядерный потенциал России закончился в 1997 году, – Резников оценил риски
Источник:Forbеs
Россия не перестает шантажировать мир применением ядерного оружия. Однако никто не знает, в каком состоянии оно находится.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам, нельзя сказать, что такого риска нет, "но он значительно меньше чем что-либо". Об этом также говорят и партнеры Украины, в том числе США и Великобритания.
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Резников оценил возможность применения Россией ядерного оружия
Министр обороны рассказал, что Украина получила четкие сигналы от партнеров из Белого дома – они достаточно жестко предупредили Кремль о том, что применение ядерного оружия приведет к последним разрушительным последствиям для России.
Также Резников отметил, что весь ядерный потенциал страны-террористки закончился в 1997 году.
А когда они в последний раз проводили испытания ядерного оружия? В конце 90-х годов в Казахстане на соответствующем полигоне. Где они будут его использовать? На линии фронта чтобы уничтожить не только украинские, но и свои подразделения? Черное море? Там три натовских страны,
– подчеркнул министр.
Он добавил, что после Мариуполя, Бучи и ракетных обстрелов украинцев уже не запугать ядерным оружием.
"Мы говорим всем партнерам: перестаньте бояться России. Это не вторая армия мира, это нищие, мародеры и насильники. Это тюрьма, которая напала на Украину", – подытожил министр.
Российский ядерный шантаж: кратко
- Кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил миру ядерным оружием во время своего обращения 21 сентября, когда объявил о частичной мобилизации. Он отметил, что Россия использует все возможные способы "своей защиты".
- Как рассказал военный инструктор Андрей Мочурад, если Кремль нажмет на "красную кнопку", то получит в ответ много точечных ударов, которые повлекут за собой крах России.
- В свою очередь российский оппозиционер Игорь Яковенко предположил, что страна-агрессор может провести ядерные испытания, но только в своих отдаленных районах.
- США ответят, если Россия решит применить ядерное оружие против Украины. Бывший директор ЦРУ заявил, что Вашингтон уничтожит Черноморский флот.
- Кроме того, американский сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что использование ядерного оружия в Украине будет расцениваться Соединенными Штатами как атака на НАТО.
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