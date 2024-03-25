"Отвел ядерный удар по Украине": в партии Шольца призвали быть благодарным канцлеру, – Bild
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Лидер немецкой фракции СДП Рольф Мютцених выступил с интересным заявлением в Бундестаге. Он отметил, что нужно "быть благодарными канцлеру Олафу Шольцу", поскольку он помог предотвратить "возможный ядерный удар российской армии по Украине"
По словам Мютцениха, это произошло после визита Шольца в Китай. Немец отметил, что ядерный удар России по Украине могли осуществить по приказу российского диктатора Владимира Путина.
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Шольц якобы "предотвратил ядерный удар" по Украине
Обозреватель немецкого издания Bild Филипп Пятов ставит под сомнение заявление Мютцениха и напоминает, что ранее американские СМИ уже писали, будто осенью 2022 года США опасались ядерного удара России по Украине. К его предотвращению подключили Китай. А после визита Олафа Шольца в Пекин власти КНР призвали не применять атомное оружие.
Американские СМИ тогда писали, что роль Шольца была минимальной, он лишь передал Пекину сообщение из Вашингтона. В ответ на запрос Bild офис немецкого канцлера процитировал его слова от ноября 2022 года после встречи с Си Цзиньпином: "В Пекине я попросил председателя Си использовать его влияние на Россию".
В то же время военный эксперт и профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала объяснил, что в последнее время американские угрозы в адрес России были нейтрализованы дипломатическими усилиями с участием канцлера Олафа Шольца.
В частности, Китай и Индия подписали совместную декларацию, осуждающую использование ядерного оружия, а Шольц сыграл ключевую роль в формировании позиции Китая. Несмотря на это, по словам эксперта, не было никаких признаков неизбежной ядерной атаки, поэтому действия Шольца не предотвратили ядерную войну.
США "подготовились" к возможному ядерному удару по Украине
- Журналисты CNN отметили, что Соединенные Штаты с конца 2022 года начали "тщательно" готовиться к потенциальному ядерному удару, который Россия могла нанести по Украине во время войны. Говорится о применении тактического или стратегического ядерного оружия оккупантов по Украине.
- По данным издания, россияне могли бы применить ядерное оружие после поражений на фронте. Также оккупанты рассматривали вариант применения под фальшивым флагом.
- В то же время журналисты CNN отметили, что ни разу США не обнаружили данных разведки, которые бы указывали на то, что Россия принимает меры для мобилизации своих ядерных сил для осуществления такой атаки.