"Отвел ядерный удар по Украине": в партии Шольца призвали быть благодарным канцлеру, – Bild

25 марта 2024, 21:25
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Лидер немецкой фракции СДП Рольф Мютцених выступил с интересным заявлением в Бундестаге. Он отметил, что нужно "быть благодарными канцлеру Олафу Шольцу", поскольку он помог предотвратить "возможный ядерный удар российской армии по Украине"

По словам Мютцениха, это произошло после визита Шольца в Китай. Немец отметил, что ядерный удар России по Украине могли осуществить по приказу российского диктатора Владимира Путина.

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Шольц якобы "предотвратил ядерный удар" по Украине

Обозреватель немецкого издания Bild Филипп Пятов ставит под сомнение заявление Мютцениха и напоминает, что ранее американские СМИ уже писали, будто осенью 2022 года США опасались ядерного удара России по Украине. К его предотвращению подключили Китай. А после визита Олафа Шольца в Пекин власти КНР призвали не применять атомное оружие.

Американские СМИ тогда писали, что роль Шольца была минимальной, он лишь передал Пекину сообщение из Вашингтона. В ответ на запрос Bild офис немецкого канцлера процитировал его слова от ноября 2022 года после встречи с Си Цзиньпином: "В Пекине я попросил председателя Си использовать его влияние на Россию".

В то же время военный эксперт и профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала объяснил, что в последнее время американские угрозы в адрес России были нейтрализованы дипломатическими усилиями с участием канцлера Олафа Шольца.

В частности, Китай и Индия подписали совместную декларацию, осуждающую использование ядерного оружия, а Шольц сыграл ключевую роль в формировании позиции Китая. Несмотря на это, по словам эксперта, не было никаких признаков неизбежной ядерной атаки, поэтому действия Шольца не предотвратили ядерную войну.

США "подготовились" к возможному ядерному удару по Украине

  • Журналисты CNN отметили, что Соединенные Штаты с конца 2022 года начали "тщательно" готовиться к потенциальному ядерному удару, который Россия могла нанести по Украине во время войны. Говорится о применении тактического или стратегического ядерного оружия оккупантов по Украине.
  • По данным издания, россияне могли бы применить ядерное оружие после поражений на фронте. Также оккупанты рассматривали вариант применения под фальшивым флагом.
  • В то же время журналисты CNN отметили, что ни разу США не обнаружили данных разведки, которые бы указывали на то, что Россия принимает меры для мобилизации своих ядерных сил для осуществления такой атаки.

Автор: Владислав Кравцов