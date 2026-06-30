Решится ли Путин нанести ядерный удар по Украине: Сырский оценил угрозу

Россия постоянно использует ядерный шантаж в качестве инструмента запугивания с самого начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако в настоящее время страна-агрессор вряд ли решится на реальное применение этого вида вооружения.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН.

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Почему Путин не решится нанести ядерный удар по Украине?

Сырский напомнил, что украинцев пугают ядерным оружием с самого начала широкомасштабной агрессии России. Украинские военные постоянно учитывают это.

Но мы понимаем, что этот аргумент поставит его (Путина – 24 Канал) вне закона вообще во всем мире. Потому что есть трибунал,

– пояснил генерал.

Поэтому главнокомандующий ВСУ считает, что российский диктатор не будет прибегать, по крайней мере сейчас, к шагам, чтобы нанести ядерный удар по Украине.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте комментировал, какой будет реакция Альянса, если Россия вдруг решит применить ядерное оружие против Украины. По словам чиновника, "разрушительная" реакция НАТО не заставит себя ждать, и россияне знают об этом.