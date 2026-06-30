Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН.

Цікаво Росія хоче розмістити ядерну боєголовку в космосі, – німецький генерал

Чому Путін не наважиться вдарити ядерною зброєю по Україні?

Сирський нагадав, що українців лякають ядерною зброєю від початку широкомасштабної агресії Росії. Українські військові це постійно враховують.

Але ми розуміємо, що цей аргумент поставить його (Путіна – 24 Канал) поза законом взагалі у всьому світі. Тому що є трибунал,

– пояснив генерал.

Тому головнокомандувач ЗСУ думає, що російський диктатор не буде вдаватися, принаймні зараз, до кроків, щоб ударити по Україні ядерною зброєю.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте коментував, якою буде реакція Альянсу, якщо Росія раптом вирішить застосувати ядерну зброю проти України. За словами посадовця, "руйнівна" реакція НАТО не забариться, і росіяни знають про це.