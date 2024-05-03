Зеленский ответил, что сдерживает Путина от ядерного удара по Украине
Россия неоднократно угрожала нанести ядерный удар по Украине. Владимир Зеленский ответил, что же сдерживает российского диктатора.
Как отметил президент Украины, Владимир Путин боится потерять власть, деньги, а главное – поддержку народа. Об этом заявил Зеленский во время общения с лицеистами, курсантами и преподавателями Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.
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Российские угрозы
Владимир Зеленский отметил, что враг – это "больные на голову люди". Именно поэтому невозможно полностью сказать, способны оккупанты на ядерный удар, или нет. По словам президента, с больным человеком сложно сказать до конца.
В то же время украинский президент отметил, что несмотря на "эту болезнь", Путин очень любит себя, очень боится потерять власть и деньги, а самое главное – потерять поддержку общества.
Все это, что я перечислил: жизнь, кресло, общество и "красная линия", которую ядерное оружие пересекает со всем миром, это факт. Даже те страны, которые балансируют между нами и Россией и не могут определиться, даже эти страны отвернутся от России после ядерного удара любого масштаба по любой территории,
– сказал президент.
Зеленский считает, что люди, которые боятся потерять деньги, власть и свои жизни, никогда не применят ядерное оружие. Как пояснил президент, иначе их ликвидируют – не важно как, однако это произойдет.
Ядерное оружие: последние новости
- Недавно россияне начали угрожать Польше из-за расширения ядерной миссии НАТО на территорию страны. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что соответствующие объекты станут целью номер один. Также россиянин в очередной раз выразил обеспокоенность ситуацией.
- Журналисты CNN сообщали, что Россия пытается разработать ядерное космическое оружие для уничтожения спутников. Это новое оружие создаст импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц, которые будут продираться через пространство, чтобы нарушить работу спутников, вращающихся вокруг Земли.
- В то же время 24 апреля Россия наложила вето на резолюцию ООН по предотвращению опасных гонок ядерных вооружений в космическом пространстве. Посол России в ООН Василий Небензя назвал резолюцию "абсолютно абсурдной и политизированной". При этом Кремль утверждает, что не планирует разрабатывать такое оружие, однако в связи с такими действиями правительство "может что-то скрывать".