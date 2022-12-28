Ядерный "зонтик" над Украиной есть со стороны США и Китая, – политолог

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в недавнем интервью заявил, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие по Украине, если будет находиться под угрозой поражения. Однако этот вариант все равно маловероятен.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, ядерный шантаж придумал не нынешний российский диктатор, а глава СССР Никита Хрущев. Однако Владимир Путин довел это все до абсолютного маразма.

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Угроза ядерного удара по Украине упала

Как убежден Загородний, угроза ядерного удара со стороны России упала после ряда заявлений США и Китая. В Вашингтоне регулярно отмечали – если Москва использует ядерное оружие по Украине, то это будет иметь катастрофические последствия для Путина.

С 2014 года американцы изготовили серию тактических ядерных ракет, которые разместили на подлодки. Они патрулируют вокруг России.

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Кроме того, еще весной в одном из изданий в Гонконге была заметка о прогрессе американцев по уничтожению бункеров. Если раньше технологии не позволяли добраться до таких сооружений на глубине 300 – 400 метров, то сейчас есть возможности уничтожать бункеры глубиной до 2000 метров.

Соединенные Штаты четко донесли Путину: "Уважаемый, не играйте. Мы ядерной войны не боимся. И будем избивать лично по Путину. И у нас есть такие технологии",

– заметил Загородний.

По поводу ядерного шантажа отреагировал также Китай. Там несколько раз подчеркивали, что применение такого оружия, в частности по Украине, недопустимо. В Китае даже упомянули, что предоставляли Украине гарантии безопасности в 1994 году, еще раз подтвержденные в 2013 году.

"Ядерный зонтик в Украины есть от Соединенных Штатов. А также от Китая. А в Китай россияне слушают больше, чем американцев", – отметил Загородний.

Министр обороны Италии упомянул о ядерных угрозах России