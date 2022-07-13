Зато у путина целый бункер: адреса бомбоубежищ для москвичей являются "государственной тайной"

Никого уже не удивишь, что россии безразлично на своих людей. путинскому режиму они не нужны ни сейчас, ни в будущем, разве что как пушечное мясо.

Но теперь их ненавидит весь мир, а они боятся, потому и интересуются в мэрии москвы, где в городе есть бомбоубежища на всякий случай. Поинтересовавшемуся таким депутату ответили, что адреса укрытий являются "государственной тайной", информирует 24 канал.

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москва боится ядерного удара

Депутат, направивший мэрии москвы запрос по бомбоубежищам, объяснил его тем, что госпропаганда и отдельные депутаты периодически угрожают иностранным государствам ядерными ударами. Поэтому он считает очевидным то, что увеличивается риск ответного удара по москве.

Поэтому избранник хотел узнать адреса бомбоубежищ в тех районах, где живут его избиратели. Речь идет о Некрасовке, Косино-Ухтомском, Новокосино, Выхино-Жулебине, Вешняках.

Мэрия москвы ответила, что бомбоубежища в этих районах есть, но конкретная информация о них – это гостайна. Теперь депутату страшно представить, к чему может привести такая "секретность", когда в час Х никто не узнает, куда идти.

Он пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы там проверили, законно ли приравнивать адреса бомбоубежищ к государственной тайне.

Ядерный шантаж россии

Периодически из кремля раздаются заявления и угрозы, мол, мир забыл, что у россии есть ядерное оружие. Ее могут использовать и выпустить бомбу. По словам советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, Россия уже не так активно пугает мир возможным ядерным ударом. О таких планах страны-агрессора мгновенно узнает западная разведка, поэтому ответный удар не заставит себя долго ждать.

В МВД также были уверены, что Россия не решится на ядерный удар. Однако пути рассказывают такие "страшилки", чтобы Запад не предоставлял Украине оружие. Это очень плохой сигнал, потому что ряд стран станет сомневаться, предоставлять нам оружие или нет, когда и в каких количествах. Следовательно, дипломатический фронт становится определяющим для Украины.

Во время очередного "бряцания" применением ядерного оружия в кремле убеждали, что первыми "красную кнопку" не нажмут. Один из чиновников врал, что по мифической доктрине россии их вооруженные силы применяют только встречный удар.

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