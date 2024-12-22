На Северском направлении погиб воин из Прикарпатья: что известно о 35-летнем герое

В боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковской области Ярослав Гавришко. Его последний бой состоялся 15 декабря на Северском направлении.

35-летний воин присоединился в ряды Вооруженных сил Украины в феврале 2023 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на районную государственную администрацию Чертковского района и председателя Богородчанской общины Ростислава Зарембу.

Смотрите также В Хмельницком умер местный блогер: чем запомнился Валентин Чайковский

Что известно о защитнике

Печальную весть о потере сообщили председатель Богородчанской общины Ростислав Заремба и администрация Чертковского района Тернопольской области, где мужчина жил после женитьбы.

Защищая Отечество, погиб наш земляк из села Горохолина Гавришко Ярослав Васильевич, 1989 года рождения, который после женитьбы проживал в селе Скоморохи Золотопотицкой поселковой общины Чертковского района Тернопольской области,

– написал Заремба.

Он присоединился к украинской армии в феврале 2023 года. Ярослав Гавришко служил оператором противотанковых ракетных комплексов. Жизнь защитника оборвалась в бою вблизи населенного пункта Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области 15 декабря 2024 года.

Согласно его последней воле, воина похоронят в родном селе Горохолина на Ивано-Франковщине.

В субботу, 21 декабря, в 12:00, в Богородчанах состоится почетная встреча скорбного кортежа. Панихида пройдет на Аллее Героев.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Ярославу Гавришко, который отдал свою жизнь за свободу Украины.

Напомним, в боях за Украину погиб 31-летний Сергей Кравчук из Хмельницкой области. Он считался пропавшим без вести с января 2024 года, а погиб 7 января 2024 года в Харьковской области.