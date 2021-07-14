В Яготине Киевской области горела пятиэтажка: 2 человека погибли

В городе Яготин Киевской области вспыхнул пожар в пятиэтажном доме. К сожалению, погибли 2 человека. Еще один человек в больнице.

Инцидент произошел 13 июля, около 19:00. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Независимости.

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Огонь быстро распространился на балконы 4 и 5 этажей. В 19:27 пожар удалось локализовать. Уже в 20:27 его ликвидировали на площади 60 квадратных метров.



В Яготине произошел смертельный пожар / Фото ГСЧС

К тушению огня были привлечены 12 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС.

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