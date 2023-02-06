"Яйца по 17 гривен": Резников указал на ошибку журналиста-расследователя
Источник:УП
Министр обороны Алексей Резинок прокомментировал скандал относительно системы пищевых закупок. Он заявил, что журналист-расследователь ошибся, когда заявил, что "яйца закупают по 17 гривен".
Министр вспомнил, как узнал скандал. Тогда он был на заседании Рамштайна, у него не было с собой телефона, поскольку все гаджеты они должны были задать, пока длилась встреча.
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Резников о скандале Минобороны
Его удивило ключевое обвинение: "Яйцо за 17 гривен".
Думаю: "Это какая чушь, такого не может быть". Я набираю в первую очередь тех, кто за это отвечает: "А мы что действительно так покупаем?". Я вообще не входил в детали. Мне говорят: "Да нет, мы не покупаем продукты. Мы покупаем услугу". Говорю: "Тогда что-то с этой информацией не так, давайте разбираться".
На следующий день он начал разбираться с документами, чтобы понять, что происходит. Тогда ему сказали, что история с яйцами звучала за несколько дней до публикации на "Зеркале недели" на канале "Исландия". То есть это не новость.
Мои коллеги посмотрели документы, сказали: "Это кто-то неправильно воспринял". Более того, ни в одном документе не существует позиции "яйцо, одна штука стоит 17 гривен". Говорю: "А откуда взял журналист?" "Ну, наверное, он ошибся, потому что в документе в разделе "штуки" нет цифры 17. Она стоит там, где вес". А это немного другое…
Что известно о скандале
- "Зеркало недели" опубликовало копию сделки, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен.
- При этом журналисты сравнили цены по сделке с ценами на те же продукты в сети магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2 – 3 раза.
- Поэтому в Минобороны сообщили о служебной проверке, а также подготовке материалов для проведения расследования по распространению ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период. 24 января стало известно, что заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку.