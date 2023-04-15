Еще не Гитлер апреля 1945: российский оппозиционер описал состояние Путина

В России нарастает страх по поводу предстоящего поражения в войне против Украины. Однако диктатор Владимир Путин еще всячески пытается исключить возможность поражения.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, оценивать состояние Путина, конечно, могут только психиатры, которые будут иметь возможность клинического наблюдения за этим персонажем.

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Однако, по его мнению, у Путина есть некоторые элементы измененного сознания. Он погружает себя в вымышленную реальность.

Я думаю, здесь есть сюжет измененного сознания. Он что-то внушает, а на выходе получаем гремучую смесь – когда человек испытывает страх, но компенсирует это погружением себя в выдуманную реальность. Это дело психиатров,

– отметил Яковенко.

У российских политиков и пропагандистов тоже есть страх

Как отметил Яковенко, по многим выступлениям российских пропагандистов и политиков, как и у Путина, видно, что у них есть страх из-за предстоящего поражения в войне. Следствием этого стало максимально быстрое принятие закона об электронных повестках.

Это позволит захватчикам максимально быстро получить под рукой "40-миллионный резервуар" людей, которых можно будет постоянно кидать на фронт. Ведь в случае поступления повестки россиянин не сможет уехать за границу.

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До этого Путину было все равно, что россияне бегут. Ему не нужно было такое количество населения. Он спокойно относился к выезду учёных, студентов, программистов. А теперь – нет. Ему нужно "пушечное мясо",

– рассказал Яковенко.

Как считает Яковенко, Путин еще не находится в состоянии Гитлера образца 1945 года. Но диктатор может отдавать себе отчет, что конец приближается. Хотя он пытается его оттащить.

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