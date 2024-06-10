"Красные линии на Западе стираются": как мир реагирует на ядерный шантаж Путина

Диктатор Владимир Путин регулярно угрожает своим ядерным оружием. Однако на Западе все меньше ведутся на этот шантаж.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что ядерный шантаж от России идет в разных формах.

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Как относятся к ядерному шантажу на Западе

Как отметил Яковенко, есть угрозы, которые непосредственно выражает Путин. Уже были и личные заявления от главы МИД Сергея Лаврова. А на российском телевидении буквально в режиме нонстоп звучат эти агрессивные угрозы.

Кроме угроз, есть еще и некоторые действия. Не только риторика. К примеру, когда происходят определенные учения, как сейчас в Беларуси. Или же когда идет нарушение воздушного пространства Украины или стран Запада. Это не является чем-то новым. Вопрос – насколько Путин готов перейти эту грань,

– отметил Яковенко.

Вероятность достаточно низкая, ведь Путин не является самоубийцей. Преимущественно все это обычный шантаж, в который на Западе все меньше верят. Риторика ядерных угроз все меньше достигает своих целей.

Красные линии на Западе стираются. Думаю, что и история с привлечением Беларуси к ядерному шантажу тоже ничем не закончится. Единственное, что там действительно серьезное происходит, так это провокации с "миграцией" оружия к границам Беларуси с Польшей или Литвой. А ядерный шантаж, мне кажется, это все-таки страшилки,

– считает Яковенко.

Ядерный шантаж России: кратко