Если спикер умрет, то кто подпишет документ – "слуга" сиронизировал из-за закона об олигархах

Данил Гетманцев прокомментировал вопрос того, кто будет подписывать проголосованный законопроект об олигархах. Хотя документ Верховная Рада поддержала еще при каденции Дмитрия Разумкова, свою подпись под ним должен поставить Руслан Стефанчук.

Парламент проголосовал за законопроект об олигархах во втором чтении еще 23 сентября. Следующий шаг по процедуре – подпись спикера Рады. О том, кто его должен поставить, на брифинге после заседания "слуг" рассказал Данил Гетманцев.

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Законопроект об олигархах подпишет новый глава Рады

Гетманцев отметил, что у действующего спикера парламента достаточно полномочий, чтобы подписывать любой законопроект, в том числе и №5599 – об олигархах.

Взамен ситуация, при которой глава Рады уходит с должности, а затем возвращается, чтобы подписать какой-то документ, "слуге народа" кажется абсолютно алогичной.

Если когда-нибудь спикер умрет, то никто вообще не подпишет закон,

– заявил Гетманцев.

Он сравнил действия некоторых политиков с фарисейством. Мол, закон якобы выполняют, но его содержание искривляют.

Законопроект об олигархах: основное