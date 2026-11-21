Путин хотел передела мира и изменения границ, однако Китай не позволил втянуть себя в такой сценарий. Президент Владимир Зеленский считает, что саммит лидеров США, Китая и России оказался неудачным для Кремля, а его последствия Украина увидела в новой массированной атаке.

Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

Почему Зеленский считает саммит неудачным для Путина?

Президент заявил, что российский диктатор хотел повторения Ялтинской конференции – договоренностей о переделе мира и изменении границ. Однако, по словам Зеленского, Китай не позволил втянуть себя в такой сценарий.

Он также отметил, что публично на встрече США и России вопрос об Украине не поднимался.

Зеленский подчеркнул, что если бы речь шла о подлинном закреплении победы над фашизмом, то в таком саммите должны были бы участвовать США, Европа и Украина, но не Россия.

Президент добавил, что встреча оказалась неудачной для Москвы, а реакцию Путина, по его словам, Украина увидела в очередном массированном обстреле. Зеленский упомянул о ночной атаке, во время которой Россия применила 111 ракет.

Какие гарантии безопасности нужны Украине?

Зеленский назвал членство в НАТО самой понятной для Украины гарантией безопасности. В то же время он пояснил, что без вступления в Альянс Украине пришлось бы самостоятельно содержать не только миллионную армию, но и мощную авиацию, артиллерию и ракетные системы, чтобы защищать небо без помощи союзников.

Президент считает, что членство Украины в НАТО было бы более экономичной моделью безопасности для всех.

Он также подчеркнул, что пятая статья НАТО предусматривает коллективную защиту, а формулировка "гарантии по типу пятой статьи" оставляет слишком много неопределенностей. Украине нужны гарантии, которые будут действовать постоянно, а не просто временное затишье после завершения боевых действий.

Вопрос членства в НАТО Украина продолжает обсуждать с союзниками, в частности с США. Однако конкретные сроки будут зависеть от того, когда и на каких условиях завершится война.

Напомним, ранее специальные посланники США комментировали возможность привлечения европейских стран а к переговорному процессу по завершению войны. Тогда западные партнеры подчеркивали, что ключевыми предпосылками справедливого мира остаются сохранение территориальной целостности Украины и предоставление гарантий безопасности на уровне статьи 5 Североатлантического альянса.