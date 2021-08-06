"Нет мыслей о самоубийстве": Дугарь подозревает, что за ней следят

Яна Дугарь подозревает, что за ней следят, и называет это попыткой запугивания и психологического давления. Причиной преследования Дугарь считает дело об убийстве Павла Шеремета.

Дугарь, вспомнив историю со смертью председателя "Белорусского дома" Виталия Шишова, сообщила, что у нее нет депрессии и суицидальных мыслей.

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Яна Дугарь сообщила, что у ее дома одновременно в разных комнатах срабатывает сигнализация, а под домом она часто замечает незнакомых людей. Кроме того, на ее телефон приходят видеосообщения о том, как за ней следят.

Я могу предположить то, что идет запугивание и давление на психологическое состояние. Поэтому хочу сделать заявление: у меня нет депрессии, нет мыслей о самоубийстве – я люблю жизнь, и имею большие планы на будущее. Психологическое состояние – в норме,

– написала Дугарь.

Военная считает, что давление осуществляют на нее, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Причиной она называет то, что они знают имена причастных к убийству журналиста Павла Шеремета.

Яна Дугарь сделала заявление о своем психологическом состоянии вероятно из-за смерти Виталия Шишова. Белорусского активиста нашли повешенным в Святошинском лесопарке 3 августа 2021 года. Накануне он вышел на пробежку и исчез. Одной из двух причин смерти, по версии следствия, является самоубийство.

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