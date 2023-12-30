Вышла из дома и не выходила на связь: 22-летнюю жительницу Закарпатья нашли мертвой в реке

Пропавшую Яну Качур искали в течение пяти дней. Девушка 25 декабря вышла из дома и пешком ушла в Мукачево.

Пропавшую несколько дней назад девушку нашли мертвой в реке Латорица. Об этом стало известно сегодня, 30 декабря.

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Ушла из дома и не вернулась

Местное издание Mukachevo.net отмечало, что 22-летняя девушка вышла из дома в селе Новое Давыдково 25 декабря и пешком направилась в Мукачево. Ее семья обратилась в полицию, потому что девушка не выходила на связь несколько дней.

Последний раз ее видели в Мукачево. Камеры зафиксировали, как девушка проходила в 20:20 в районе "Паланок", вблизи АЗС ОККО. В последний раз, когда девушка попала в объектив камер, было в 21:37 возле автодрома.

Водолазы в рамках поисков обследовали реку Латорица в районе "Паланка". Так, собака кинологов взяла след на девушку, которая вела по реке в село Новое Давыдково.

По данным ОО "Безбарьерное Закарпатье", утром девушку нашли мертвой в реке Латорица в селе Новое Давыдково. Тело Яны Качур обнаружили местные жители. Обстоятельства смерти девушки пока не известны.

На странице ОО "Безбарьерное Закарпатье" сообщили, что поиски девушки прекращены. "К большому сожалению, неравнодушными жителями Н. Давыдкова было найдено тело девушки сегодня утром в воде реки Латорица", – сообщили в общественной организации.

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