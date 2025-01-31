Казнил военных и вырезал символы: в Финляндии раскрыли детали дела Петровского

В Финляндии продолжается рассмотрение дела против российской неонацистской военной группировки ДШРГ "Русич" Яна Петровского, известного также как Воислав Торден. Сейчас прокуратура раскрыла, в чем обвиняют российского наемника.

Детали дела финская прокурор раскрыла во время заключительного слова в суде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Важно В Финляндии задержали лидера ДШРГ "Русич": он жестоко убивал украинцев с 2014 года

Для военного преступника – только пожизненное заключение

Финский прокурор Лилия Лимингоя на суде сообщила, что в целом Петровского подозревают в совершении 5 военных преступлений. Сторона обвинения отметила, что доказательства подтверждают вину лидера группировки "Русич" по всем пунктам. Так, прокуратура требует пожизненного заключения для военного преступника.

В прокуратуре также раскрыли некоторые детали дела. Так, Лимингоя сообщила, что в сентябре 2014 года Петровский был заместителем командира группировки "Русич". Тогда его боевики устроили засаду на колонну ВСУ на Востоке Украины.

По данным финской прокуратуры, российские боевики подняли флаг Украины и таким обманом заставили колонну остановиться на блокпосте. После этого наемники открыли огонь по украинским защитникам, и более того – выпустили термобарическую ракету.

Известно, что тогда в колонне было 26 украинских военных. После расстрела погибло 22 защитники, некоторых российские наемники казнили. Петровский также позволил бойцам "Русич" издеваться над военными и вырезать символ своей группировки на щеке. Кроме того, российский преступник фотографировался с телом убитого украинского военного, а после – опубликовал это в сети.

К судебному заседанию присоединились 4 украинских защитников, которые чудом выжили во время этого расстрела. Также против Петровского выступил и свидетель этого военного преступления. Они рассказали детали об убийстве украинских военных и подтвердили, что к этому военному преступлению причастен Петровский.

Сам Петровский отрицает, что был заместителем командира группировки "Русич" и отвергает все обвинения. Он утверждает, что якобы приехал на Восток Украины, потому что "услышал о притеснениях русскоязычных". Более того, военный преступник утверждает, что должен был заниматься "гуманитарной помощью", а также снимать агитационно-вербовочные ролики.

Петровский также заявляет, что засаду на украинских военных в 2014 году устроил батальон "Заря". Также российский наемник добавил, что во время расстрела якобы разговаривал с другими боевиками, а на блокпост пришел уже после взрыва.

Напомним, что после задержания Петровского в Финляндии Украина настаивала экстрадировать военного преступника. Однако финский суд отказал в этом, заявив на "условиях содержания в украинских тюрьмах".