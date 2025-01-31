Деталі справи фінська прокурорка розкрила під час завершального слова в суді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

Важливо У Фінляндії затримали лідера ДШРГ "Русич": він жорстоко убивав українців з 2014 року

Для воєнного злочинця – лише довічне ув'язнення

Фінська прокурорка Лілія Лімінгоя на суді повідомила, що загалом Петровського підозрюють у скоєнні 5 воєнних злочинів. Сторона звинувачення наголосила, що докази підтверджують провину лідера угруповання "Русич" за всіма пунктами. Так, прокуратура вимагає довічного ув'язнення для воєнного злочинця.

У прокуратурі також розкрили деякі деталі справи. Так, Лімінгоя повідомила, що у вересня 2014 року Петровський був заступником командира угруповання "Русич". Тоді його бойовики влаштували засідку на колону ЗСУ на Сході України.

За даними фінської прокуратури, російські бойовики підняли прапор України й таким обманом змусили колону зупинитися на блокпості. Після цього найманці відкрили вогонь по українських захисниках, й ба більше – випустили термобаричну ракету.

Відомо, що тоді у колоні було 26 українських військових. Після розстрілу загинуло 22 захисники, деяких російські найманці страчували. Петровський також дозволив бійцям "Русич" знущатися з військових і вирізати символ свого угруповання на щоці. Крім того, російський злочинець фотографувався з тілом убитого українського військового, а після – опублікував це у мережі.

До судового засідання приєдналися 4 українських захисників, які дивом вижили під час цього розстрілу. Також проти Петровського виступив і свідок цього воєнного злочину. Вони розповіли деталі про вбивство українських військових та підтвердили, що до цього воєнного злочину причетний Петровський.

Сам Петровський заперечує, що був заступником командира угруповання "Русич" та відкидає усі звинувачення. Він стверджує, що буцімто приїхав на Схід України, бо "почув про утиски російськомовних". Ба більше, воєнний злочинець стверджує, що мав займатися "гуманітарною допомогою", а також знімати агітаційно-вербувальні ролики.

Петровський також заявляє, що засідку на українських військових у 2014 році влаштував батальйон "Зоря". Також російський найманець додав, що під час розстрілу нібито розмовляв з іншими бойовиками, а на блокпост прийшов уже після вибуху.

Нагадаємо, що після затримання Петровського у Фінляндії Україна наполягала екстрадувати воєнного злочинця. Однак фінський суд відмовив у цьому, заявивши на "умовах утримання в українських тюрмах".