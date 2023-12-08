Финляндия отказала Украине в экстрадиции боевика "Русич" Яна Петровского
Источник:Helsingin Sanomat
В Финляндии в августе 2023 года правоохранители арестовали Яна Петровского. Однако уже через 4 месяца Верховный суд Финляндии постановил освободить преступника и отказал в его экстрадиции в Украину.
Член диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич" Ян Петровский воевал против Украины. В Финляндии мужчина проживал под вымышленным именем Воислав Торден.
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Отказ в экстрадиции
Одной из причин, которыми Верховный суд Финляндии аргументировал отказ в экстрадиции российского боевика в Украину, названы условия содержания в украинских тюрьмах. В частности, речь идет о том, что Европейский суд по правам человека признал, что они нарушают третью статью Конвенции по правам человека.
Верховный суд Финляндии отметил, что Тордену в Украине будет угрожать унижающее достоинство обращение.
В частности, указывается, что условия в украинских тюрьмах еще сильнее ухудшились во время войны и могут представлять угрозу жизни и здоровью.
Ранее пограничная служба сообщила иммиграционной службе Финляндии, что вид на жительство Тордена будет аннулирован, его депортируют и запретят въезд в страну.
Преступник Ян Петровский: основные новости
- Яна Петровского под именем Воислава Тордена задержали за нарушение миграционного законодательства Финляндии в августе 2023 года.
- Чтобы не допустить его депортации в Россию, Офис генпрокурора направил в Финляндию необходимую информацию и запрос о задержании и аресте боевика. СБУ разыскивало преступника за участие в составе террористической организации в войне против Украины.
- Петровского подозревают в совершении террористических преступлений в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях. Боевик попал в список санкций ЕС и США, ведь войска ДШРГ имеют связи с вагнеровцами.
- О прекращении участия "Русича" в войне против Украины сообщили после того, как стало известно о задержании их лидера Яна Петровского в Финляндии. Его бойцы "прекращают выполнение каких-либо боевых задач" на территории Украины.