Был актуален еще в 2014 году, – Янченко прокомментировала законопроект о теробороне

Закон о территориальной обороне "лежал" очень долго. Но наконец Верховная Рада приняла его в первом чтении.

Соответствующий законопроект нужно было принять еще несколько лет назад. Об этом в программе "Перекрестный допрос" отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

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Янченко: Еще одна победа

"С этим законопроектом тянули очень долго. Потому что он был актуален еще в 2014 – 2015 годах, но точно не в 2021 году", – отметила Янченко.

Слава Богу, еще одна победа, которой можем порадоваться,

– отметила нардепка.

Она отметила, что этим законопроектом лично занимался глава оборонного комитета Александр Завитневич. "У него даже были жаркие дискуссии относительно ускорения подготовки этого законопроекта с коллегами исполнительной вертикали", – добавила Янченко.

Что известно о законопроекте "Об основах национального сопротивления"? Согласно документу, в пределах территориальной обороны можно создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Создание теробороны и увеличение численности ВСУ: коротко