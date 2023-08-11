Путин готовится к выборам и стремится национализировать "Яндекс"

Готовясь к предстоящим президентским выборам, Путин стремится усилить контроль над российским информационным пространством. В Институте изучения войны рассказали, чем "Яндекс" не угодил Кремлю и в чьи руки может попасть в случае национализации.

В 2024 году в России должны состояться президентские выборы. Естественно, российский диктатор уже начал готовиться к ним. И чтобы не допустить утечки никакой информации, которая могла бы навредить его и так сомнительному авторитету среди потенциального электората, планирует национализировать "Яндекс".

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"Яндекс" и Путин

Отношения между интернет-гигантом и кремлевскими властями складывались по-разному. Долгое время после полномасштабной войны "Яндекс" пытался балансировать между Кремлем и его иностранными органами управления.

Так известно, что "Яндекс" распространял российскую пропаганду и удалял сообщения с критикой Кремля, в частности, о начатой им войне против Украины.

Именно ссылаясь на эти обвинения ЕС еще в июне прошлого года записал владельца "Яндекса" Аркадия Воложа в санкционный список.

Впрочем, полностью удовлетворить путинский режим "Яндекс" не смог. В частности, главным яблоком раздора стал российский закон о раскрытии данных. Чтобы соответствовать его требованиям, "Яндекс" вынужден продать международные дочерние компании или дистанцироваться от них. Речь идет и о сервисе экскурсий Yango Israel.

Дело в том, что закон о раскрытии данных требует от "Яндекса" передавать все данные пользователей, а не только россиян, Федеральной службе безопасности России.

Интернет-гиганта уже штрафовали за то, что он отказывался передавать данные. В "Яндексе" объясняли, что пытаются соблюдать законы в каждой стране. Это означает, что холдинг может предоставлять данные пользователей только правительствам стран, где эти пользователи проживают.

Однако на Путина эти "оправдания" не действовали. И компанию и ее сотрудников продолжали штрафовать. Так, штраф был выписан генеральному директору "Яндекса" Артему Савиновскому за невыполнение компанией российских законов о цензуре. Таким образом, вероятно, Кремль стремился заставить следовать российским законам о цензуре не только в самой России, но и в мире для того, чтобы подорвать его глобальные операции и базу пользователей.

Путин хотя бы передать Яндекс своим людям

В инсайдерских сообщениях росСМИ предполагают, что советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин попытался, но не смог превратить сеть в национальную частную компанию, которую должен был контролировать личный банкир Путина Юрий Ковальчук.

Между тем, в Институте изучения войны рассматривают возможность передачи "Яндекса" аффилированным лицам первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко.

Очевидно, таким образом Путин стремится вознаградить Кириенко за его личную лояльность, в частности, после мятежа группы "Вагнера" 24 июня.

По данным российского оппозиционного издания, Meduza, Ковальчук, Кудрин и Кириенко вместе предложили инвесторам соглашение о покупке "Яндекса" от имени Ковальчука.

Известно, что Кириенко и Ковальчук ранее поддерживали основателя "Вагнера" Евгения Пригожина. Хотя их текущая связь с Пригожиным остается невыясненной, Кириенко продолжал публично выдавать себя за твердого сторонника Путина после мятежа 24 июня.

Поэтому эксперты считают, что Путин стремится заручиться еще большей поддержкой Кириенко в преддверии президентских выборов 2024 года, особенно потому, что тот работал главным лицом Кремля "по вопросам дел и выборов" во временно оккупированной Украине.

"Яндекс" и война в Украине