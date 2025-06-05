Российский "Яндекс" заблюрил военные объекты на своих картах, тем самым выдав их координаты

Российская компания "Яндекс", которая имеет свой сервис карт, заблюрила на них военные объекты Москвы. Так она сама же их выдала.

На картам Google все объекты прекрасно видны. Об этом сообщает 24 Канал.

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"Яндекс" выдал российские военные объекты в Москве

Российский "Яндекс" имеет собственный сервис карт. Компания решила заблюрить на них военные объекты в Москве, но тем самым лишь выдала их местонахождение.

Теперь по размытым пятнам на карте понятно, какие здания связаны с военно-промышленным комплексом России.

При этом на картах Google эти объекты прекрасно видны.

Напомним, в ночь на 28 мая дроны ударили по технопарку "Элма" в Зеленограде под Москвой. В частности, как сообщили российские СМИ, пострадал завод микроэлектроники "Микрон" – крупнейший российский производитель микроэлектроники.

Силы обороны ночью 28 мая поразили в частности АО "Кронштадт" и завод "Радуга". "Кронштадт" специализируется на беспилотных авиационных системах. Именно там изготавливаются БпЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", а также наземные комплексы управления.

"Радуга" производит крылатые ракеты различных классов, в частности "воздух-воздух", "воздух-земля" и "земля-земля". Среди продукции завода есть и Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми Россия терроризирует украинское население и бьет по гражданским объектам.