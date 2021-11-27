Янукович подал в суд на Раду: считает, что с ним поступили несправедливо

Виктор Янукович подал в Окружной админсуд Киева иск на Верховную Раду. Сбежавший президент считает, что с ним якобы поступили несправедливо.

Информацию об иске от обиженного Януковича на своей странице обнародовал его пресс-секретарь. В опубликованном опусе говорится, что беглый президент не может смириться с отстранением.

Заметьте 13 лет сами себя не отсидят, – Украина "пригласила" Януковича в Киев

В то же время пресс-секретарь "забыл" напомнить, как в 2014 году Янукович сбежал в Ростов. Украина посылала в Россию запрос об экстрадиции Януковича. Однако пока что страна-агрессор держит Януковича у себя.

Даже адвокат беглеца признался, что не видел своего подзащитного от начала пандемии из-за коронавируса.

Киевский апелляционный суд отказал адвокатам

Иск Янукович подал в одиозный ОАСК, известный своими скандальными решениями.

Тем временем летом 2021 года Киевский апелляционный суд отказал адвокатам президента-беглеца в возбуждении дела из-за начала спецрасследования по делу о захвате власти.

Защитники Януковича пытались подать апелляцию по поводу судебного решения, которое, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, не подлежит обжалованию.

Янукович и массовые расстрелы в 2014

В 2014 году Янукович и его преспешники осуществили кровавое подавление Майдана.

Расстрел мирных участников Революции Достоинства стал одной из самых трагических страниц в истории Украины.

В то же время Янукович постоянно находился на связи с российским президентом Владимиром Путиным. В том же году страна-агрессор начала войну на Востоке и оккупировала полуостров Крым.

По состоянию на 2021 год известно, что 18 – 20 февраля, когда погибло наибольшее количество украинских героев, Янукович 11 раз звонил Путину.

Впоследствии Янукович и его подельники бежали в страну-оккупант.

Осенью 2021 года беглый президент решил напомнить о себе и опубликовал опус об Украине. В своем циничном "послании" Янукович повторил ряд заезженных тезисов страны-агрессора.

Пост Юрия Карисира:

Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый Президент намерен обжаловать законность принятия парламентом Постановления о его самоустранении с должности главы государства.

Напомним, 22 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады приняли постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины". Это антиконституционное решение – принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими – в страхе перед безумными вооруженными радикалами. Это постановление можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте".

В Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел по другому пути. И именно этот путь ввергнул Украину в катастрофу.