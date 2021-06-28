В Японии грузовик въехал в группу детей: есть погибшие и раненые – фото

В Японии грузовик въехал в детей, возвращавшихся домой из школы. В результате аварии двое несовершеннолетних погибли на месте, еще трое получили серьезные ранения.

Трагический инцидент произошел на дороге в городе Ячимата, что в префектуре Чиба, в понедельник 29 июня. Об этом сообщили местные полицейские.

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На месте происшествия задержали 60-летнего водителя грузовика Хироши Умедзаву.

Грузовик сбил пятерых детей

Правоохранители отметили, что грузовик въехал в пятерых детей, когда они возвращались домой из начальной школы.

Двое несовершеннолетних погибли, трое тяжело травмированы.

Спасатели проинформировали, что четверо из пяти детей – мальчики и девочки в возрасте 6 – 10 лет. Полиция выясняет детали.



В Японии грузовик сбил 5 детей / Фото The Japan Times

Аварии и ДТП с детьми: что известно