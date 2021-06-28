В Японии грузовик въехал в группу детей: есть погибшие и раненые – фото
Источник:The Japan Times
В Японии грузовик въехал в детей, возвращавшихся домой из школы. В результате аварии двое несовершеннолетних погибли на месте, еще трое получили серьезные ранения.
Трагический инцидент произошел на дороге в городе Ячимата, что в префектуре Чиба, в понедельник 29 июня. Об этом сообщили местные полицейские.
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На месте происшествия задержали 60-летнего водителя грузовика Хироши Умедзаву.
Грузовик сбил пятерых детей
Правоохранители отметили, что грузовик въехал в пятерых детей, когда они возвращались домой из начальной школы.
- Двое несовершеннолетних погибли, трое тяжело травмированы.
Спасатели проинформировали, что четверо из пяти детей – мальчики и девочки в возрасте 6 – 10 лет. Полиция выясняет детали.
В Японии грузовик сбил 5 детей / Фото The Japan Times
Аварии и ДТП с детьми: что известно
- В Луцке 18 июня умер 9-летний мальчик. Накануне он вместе с отцом и младшим братиком попал в ДТП.
- В России 21 июня произошла ужасная авария. В дорожно-транспортное происшествие попали два автобуса с несовершеннолетними.
- В Славянске в Донецкой области водитель сбил тележку, в которой был 4-месячный младенец. В результате ребенок получил тяжелые травмы.