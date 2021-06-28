Трагічний інцидент стався на дорозі у місті Ячимата, що в префектурі Чіба, у понеділок 29 червня. Про це повідомили місцеві поліцейські.
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На місці події затримали 60-річного водія вантажівки Хіроші Умедзаву.
Вантажівка збила п'ятьох дітей
Правоохоронці зазначили, що вантажівка в'їхала у п'ятьох дітей, коли вони поверталися додому з початкової школи.
- Двоє неповнолітніх загинули, троє – важко травмовані.
Рятувальники поінформували, що четверо з п'яти дітей – хлопчики та дівчатка віком 6 – 10 років. Поліція з'ясовує деталі.
В Японії вантажівка збила 5 дітей / Фото The Japan Times
Аварії та ДТП з дітьми: що відомо
- У Луцьку 18 червня помер 9-річний хлопчик. Напередодні він разом з батьком та молодшим братиком потрапив у ДТП.
- У Росії 21 червня сталася жахлива аварія. В дорожньо-транспортну пригоду потрапили два автобуси з неповнолітніми.
- У Слов'янську на Донеччині водій збив візок, в якому було 4-місячне немовля. У результаті дитина отримала важкі травми.