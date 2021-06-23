Малюк перекинувся на землю

Інцидент трапився ще 17 червня на вулиці Ярослава Мудрого. Софія Миколенко з сином Михайликом намагалася перейти дорогу на пішохідному переході.

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Водій спершу почав пригальмовувати, тому жінка рушила, однак згодом він різко поїхав у перед. Софія відскочила, але відтягнути за собою візок не встигла – автомобіль зачепив його. Люлька відірвалася і полетіла на тротуар. Там вона перекинулася і дитина впала на землю. Однак водій навіть не зупинився.

Я хапаю непритомну дитину на руки і щосили біжу до дитячої лікарні, яка була поруч. Я медсестра цієї лікарні. Там одразу лечу до реанімації і віддаю туди дитину,

– пригадала жінка.

Швидку допомогу вона не викликала, а до поліції зателефонувала вже у лікарні.

Михайлик 4 дні лежав у реанімації

У хлопчика діагностували перелом обох тім'яних та потиличної кісток, забій головного мозку, а також субарахноїдальний крововилив.

"У нього була зупинка дихання. Дитина була на межі життя і смерті. 4 дні він боровся за життя у реанімації. Малюк постійно блював", – розповіла Софія.

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Зараз дитині вже трохи краще. За словами жінки, Михайлик грається, їсть та усміхається. Однак медики попереджають, що черепно-мозкова травма – важка. Дитині потрібен час на реабілітацію.

Водія таки впіймали

Софія розповіла, що 73-річного водія, який збив візок, наздогнав інший водій і змусив його повернутися.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження. До речі, спершу воно стосувалося статті про порушення правил безпеки дорожнього руху. Однак після висновку медиків, справу перекваліфікували за статтею про порушення ПДР, яке призвело до тяжких тілесних ушкоджень.