Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в опубликованном в пятницу, 1 мая, интервью для Kyodo News.

Что известно о сотрудничестве Украины с Японией?

Япония рассматривает возможность внедрения беспилотников, разработанных и усовершенствованных Украиной за время полномасштабного вторжения России.

Украина готова поделиться с Японией нашим опытом, полученным на поле боя,

– цитирует издание Сибигу.

Дипломат добавил, что наша страна открыта к взаимодействию, исходя из уровня готовности японской стороны.

Сибига подтвердил, что Киев "очень заинтересован" в диалоге на высоком уровне, включая встречу между президентом Зеленским и премьером Такаичи во время саммита "Большой семерки" во Франции в июне.

Сам министр иностранных дел Украины планирует посетить Японию во второй половине 2026 года.

Справочно. Сейчас премьером Японии является "железная леди" Санаэ Такаичи. Она выступает за изменения в обороноспособности страны.



Сейчас Конституция запрещает Японии иметь полноценную армию для нападения, она только для обороны. Но теперь правительство хочет адаптировать эти правила так, чтобы Япония могла эффективно защищаться и быть "сильным игроком" в международной безопасности, не нарушая при этом закон.



До сих пор Япония имеет фактически нулевое присутствие на глобальном рынке вооружений, отметил 24 Каналу Хирано Такаши, бывший дипломат, публицист, редактор Укринформа и один из немногих японских экспертов, который уже более 10 лет системно рассказывает об Украине на японском языке.

На фоне усиления обороноспособности Япония рассматривает возможность внедрения беспилотников украинского производства. В частности, обсуждается заключение двустороннего соглашения о передаче вооружения.

Источники Kyodo News сообщили, что переговоры состоялись после того, как Украина обратилась к Японии.

Напомним, что Украина уже заключила соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере со странами Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Эти государства были целями иранских атак беспилотниками и ракетами с 28 февраля.

Что еще известно о сотрудничестве с Японией?

Японская компания Terra Drone Corporation инвестирует в украинскую компанию Amazing Drones для разработки дронов-перехватчиков Terra A1, которые могут изменить подход к противовоздушной обороне.

24 Канал пообщался с Тору Токусиге, CEO Terra Drone Corporation. Он считает, что все больше японских компаний будут обращать внимание на Украину и начнут сотрудничать.

К тому же Япония имеет территориальные споры с Россией. Страна считает Курильские острова своей территорией, захваченной СССР во Второй мировой войне. Поэтому для японцев перехватчики "Шахедов" – это важный и актуальный вопрос, учитывая близость России.

Terra Drones изначально – гражданская компания. Но Тору Токусиге заметил, что в последнее время граница между гражданскими и оборонными технологиями стирается. Поэтому такое сотрудничество уже не выглядит проблемой, а является естественной эволюцией рынка.