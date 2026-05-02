Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга в опублікованому у п'ятницю, 1 травня, інтерв'ю для Kyodo News.

Що відомо про співпрацю України з Японією?

Японія розглядає можливість впровадження безпілотників, розроблених та вдосконалених Україною за час повномасштабного вторгнення Росії.

Україна готова поділитися з Японією нашим досвідом, отриманим на полі бою,

– цитує видання Сибігу.

Дипломат додав, що наша країна відкрита до взаємодії, виходячи з рівня готовності японської сторони.

Сибіга підтвердив, що Київ "дуже зацікавлений" у діалозі на високому рівні, включаючи зустріч між президентом Зеленським та прем'єркою Такаїчі під час саміту "Великої сімки" у Франції у червні.

Сам міністр закордонних справ України планує відвідати Японію у другій половині 2026 року.

Довідково. Нині прем'єром Японії є "залізна леді" Санае Такаїчі. Вона виступає за зміни в обороноздатності країни.



Наразі Конституція забороняє Японії мати повноцінну армію для нападу, вона тільки для оборони. Але тепер уряд хоче адаптувати ці правила так, щоб Японія могла ефективно захищатися і бути "сильним гравцем" у міжнародній безпеці, не порушуючи при цьому закон.



Досі Японія має фактично нульову присутність на глобальному ринку озброєнь, зауважив 24 Каналу Хірано Такаші, колишній дипломат, публіцист, редактор Укрінформу та один із небагатьох японських експертів, який вже більше ніж 10 років системно розповідає про Україну японською мовою.

На тлі посилення обороноздатності Японія розглядає можливість впровадження безпілотників українського виробництва. Зокрема, обговорюється укладання двосторонньої угоди про передачу озброєння.

Джерела Kyodo News повідомили, що переговори відбулися після того, як Україна звернулася до Японії.

Нагадаємо, що Україна вже уклала угоди про співпрацю в оборонній сфері з країнами Перської затоки, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Катар. Ці держави були цілями іранських атак безпілотниками та ракетами з 28 лютого.

Що ще відомо про співпрацю з Японією?

Японська компанія Terra Drone Corporation інвестує в українську компанію Amazing Drones для розробки дронів-перехоплювачів Terra A1, які можуть змінити підхід до протиповітряної оборони.

24 Канал поспілкувався з Тору Токусіге, CEO Terra Drone Corporation. Він вважає, що дедалі більше японських компаній будуть звертати увагу на Україну та почнуть співпрацювати.

До того ж Японія має територіальні суперечки з Росією. Країна вважає Курильські острови своєю територією, захопленою СРСР у Другій світовій війні. Тож для японців перехоплювачі "Шахедів" – це важливе та актуальне питання з огляду на близькість Росії.

Terra Drones початково – цивільна компанія. Але Тору Токусіге зауважив, що останнім часом межа між цивільними та оборонними технологіями стирається. Тож така співпраця уже не виглядає проблемою, а є природною еволюцією ринку.