Япония бьет тревогу из-за военного сближения России, Китая и Северной Кореи

Япония заявила о резком усилении военной координации между Россией, Китаем и Северной Кореей. В Токио называют это одним из самых серьезных вызовов для собственной национальной безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно об укреплении союза России, Китая и КНДР?

Правительство Японии обнародовало новый ежегодный доклад по вопросам обороны, в котором заявило о существенном ухудшении ситуации с безопасностью в регионе из-за все более тесного военного взаимодействия России, Китая и Северной Кореи. В документе отмечается, что координация между тремя странами усиливается, а их совместные действия все чаще носят демонстративный характер и направлены на усиление давления на Японию.

В Токио обратили внимание на регулярные совместные патрулирования российских и китайских стратегических бомбардировщиков. Особое беспокойство вызвали полеты, во время которых самолеты впервые изменили традиционные маршруты и направлялись в сторону японской столицы, разворачиваясь лишь перед входом в воздушное пространство страны.

Аналогичные полеты состоялись и в июне этого года. Совместные авиационные патрулирования и военно-морские учения России и Китая являются демонстрацией силы и представляют серьезную угрозу национальной безопасности Японии.

Хотя совместные полеты российской и китайской стратегической авиации проводятся еще с 2019 года, в последнее время их интенсивность и масштаб существенно возросли. Это связывают с общим углублением стратегического партнерства между Москвой и Пекином, а также с позицией Японии в отношении Тайваня.

Научный сотрудник Национального института оборонных исследований Японии Рихо Айдзава отметила, что нынешний уровень сотрудничества между Россией и Китаем свидетельствует о способности двух государств координировать военные действия в соответствии со своими политическими интересами. По ее словам, Москва все чаще становится инструментом военно-политического давления Пекина на Японию.

Помимо воздушных угроз, Япония все больше обеспокоена активностью китайского и российского военно-морских флотов. В июле японская сторона сообщила об инциденте, в ходе которого китайский эсминец открыл огонь из пулемета в исключительной экономической зоне Японии. Ранее этот корабль уже наблюдали в этом районе вместе с российским фрегатом и еще одним китайским военным судном.

Отдельный раздел доклада посвящен сотрудничеству России и Северной Кореи. В Токио отмечают, что военный договор, подписанный Москвой и Пхеньяном в 2024 году, может способствовать быстрому развитию северокорейского вооружения, в частности современных ракетных систем и гиперзвуковых технологий.

Японские власти также выражают опасения, что военная помощь России способна существенно усилить боевые возможности армии КНДР в средне- и долгосрочной перспективе. При этом прямых доказательств создания полноценного трехстороннего военного альянса между Россией, Китаем и Северной Кореей пока нет.

В то же время Токио обращает внимание на символические сигналы сближения. В частности, упоминается совместное участие лидеров России, Китая и Северной Кореи в военном параде в Пекине в сентябре 2025 года, что японская сторона расценивает как демонстрацию политического единства.

Правительство Японии планирует и в дальнейшем наращивать оборонный потенциал страны, увеличивать возможности Сил самообороны и укреплять сотрудничество с союзниками, прежде всего с США и другими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. В Токио подчеркивают, что нынешняя ситуация в сфере безопасности является самой сложной за последние десятилетия и требует повышенной готовности к возможным вызовам.

Напомним, Япония впервые в истории провела успешный запуск американской крылатой ракеты BGM-109 Tomahawk; испытание состоялось 29 июля в Тихом океане с борта эсминца JS Chōkai. Запуск подтвердил готовность модернизированного корабля использовать дальнобойное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1600 километров, что является важным элементом новой оборонной стратегии Токио.

По завершении испытаний Япония планирует адаптировать для использования ракет "Томагавк" еще восемь эсминцев классов "Конго", "Атаго" и "Мая", оснащенных пусковыми установками Mk 41. Ранее страна заключила с США контракт на закупку 400 ракет "Томагавк" и 14 систем управления пусками общей стоимостью около 1,7 миллиарда долларов.