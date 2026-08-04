Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про посилення союзу Росії, Китаю та КНДР?

Уряд Японії оприлюднив нову щорічну доповідь з питань оборони, у якій заявив про суттєве погіршення безпекової ситуації в регіоні через дедалі тіснішу військову взаємодію Росії, Китаю та Північної Кореї. У документі наголошується, що координація між трьома країнами зростає, а їхні спільні дії дедалі частіше мають демонстративний характер і спрямовані на посилення тиску на Японію.

У Токіо звернули увагу на регулярні спільні патрулювання російських і китайських стратегічних бомбардувальників. Особливе занепокоєння викликали польоти, під час яких літаки вперше змінювали традиційні маршрути та прямували у напрямку японської столиці, розвертаючись лише перед входженням у повітряний простір країни.

Аналогічні польоти відбулися і в червні цього року. Спільні авіаційні патрулювання та військово-морські навчання Росії й Китаю є демонстрацією сили та становлять серйозну загрозу національній безпеці Японії.

Хоча спільні польоти російської та китайської стратегічної авіації проводяться ще з 2019 року, останнім часом їхня інтенсивність та масштаб суттєво зросли. Це пов'язують із загальним поглибленням стратегічного партнерства між Москвою та Пекіном, а також із позицією Японії щодо Тайваню.

Наукова співробітниця Національного інституту оборонних досліджень Японії Ріхо Айдзава зазначила, що нинішній рівень співпраці між Росією та Китаєм свідчить про здатність двох держав координувати військові дії відповідно до власних політичних інтересів. За її словами, Москва дедалі частіше стає елементом військово-політичного тиску Пекіна на Японію.

Крім повітряних загроз, Японія дедалі більше занепокоєна активністю китайського та російського військово-морських флотів. У липні японська сторона повідомила про інцидент, під час якого китайський есмінець відкрив вогонь із кулемета у виключній економічній зоні Японії. Раніше цей корабель вже спостерігали в районі разом із російським фрегатом та ще одним китайським військовим судном.

Окремий розділ доповіді присвячений співпраці Росії та Північної Кореї. У Токіо наголошують, що військовий договір, підписаний Москвою та Пхеньяном у 2024 році, може сприяти швидкому розвитку північнокорейських озброєнь, зокрема сучасних ракетних систем і гіперзвукових технологій.

Японська влада також висловлює побоювання, що військова допомога Росії здатна суттєво посилити бойові можливості армії КНДР у середньо- та довгостроковій перспективі. При цьому прямих доказів створення повноцінного тристороннього військового альянсу між Росією, Китаєм і Північною Кореєю поки що немає.

Водночас Токіо звертає увагу на символічні сигнали зближення. Зокрема, згадується спільна участь лідерів Росії, Китаю та Північної Кореї у військовому параді в Пекіні у вересні 2025 року, що японська сторона розцінює як демонстрацію політичної єдності.

Уряд Японії планує й надалі нарощувати оборонний потенціал країни, збільшувати можливості Сил самооборони та зміцнювати співпрацю із союзниками, насамперед зі США та іншими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні. У Токіо наголошують, що нинішня безпекова ситуація є найскладнішою за останні десятиліття і вимагає посиленої готовності до можливих викликів.

Нагадаємо, Японія вперше в історії провела успішний запуск американської крилатої ракети BGM-109 Tomahawk, випробування відбулося 29 липня у Тихому океані з борту есмінця JS Chōkai. Запуск підтвердив готовність модернізованого корабля використовувати далекобійне озброєння, здатне уражати цілі на відстані до 1600 кілометрів, що є важливим елементом нової оборонної стратегії Токіо.

Після завершення випробувань Японія планує адаптувати до використання Tomahawk ще вісім есмінців класів Kongō, Atago та Maya, оснащених пусковими установками Mk 41. Раніше країна уклала зі США контракт на закупівлю 400 ракет Tomahawk і 14 систем управління пусками загальною вартістю близько 1,7 мільярда доларів.