Япония передала Украине 24 грузовика для гуманитарного разминирования: куда они поедут

Япония помогает Украине выстоять в полномасштабной войне, которую развязала Россия. В этот раз государство передало более двух десятков грузовиков для украинских спасателей.

Японское правительство передало Украине 24 грузовых автомобиля для подразделений ГСЧС. Их будут использовать для гуманитарного разминирования.

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Это только начало

Грузовики передали в рамках визита министра иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши.

Переданный транспорт оборудован манипуляторами ISUZU.

Уже со следующей недели транспорт будет доставлен в области, приближенные к зоне боевых действий и на деоккупированные территории,

– отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Также он написал, что в рамках соглашения предусматривается передача ГСЧС специальной техники и оборудования для проведения работ по гуманитарному разминированию на общую сумму более 31,5 миллионов долларов.

Он также поблагодарил Йошимаса Хаяши за вклад, который делает Япония и японский народ для создания безопасной среды в Украине.

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