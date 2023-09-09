Япония передала Украине 24 грузовика для гуманитарного разминирования: куда они поедут
Источник:Игорь Клименко
Япония помогает Украине выстоять в полномасштабной войне, которую развязала Россия. В этот раз государство передало более двух десятков грузовиков для украинских спасателей.
Японское правительство передало Украине 24 грузовых автомобиля для подразделений ГСЧС. Их будут использовать для гуманитарного разминирования.
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Это только начало
Грузовики передали в рамках визита министра иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши.
Переданный транспорт оборудован манипуляторами ISUZU.
Уже со следующей недели транспорт будет доставлен в области, приближенные к зоне боевых действий и на деоккупированные территории,
– отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Также он написал, что в рамках соглашения предусматривается передача ГСЧС специальной техники и оборудования для проведения работ по гуманитарному разминированию на общую сумму более 31,5 миллионов долларов.
Он также поблагодарил Йошимаса Хаяши за вклад, который делает Япония и японский народ для создания безопасной среды в Украине.
Украина – Япония: как развиваются отношения двух государств
- Президент Владимир Зеленский 9 сентября встретился с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши. Он приехал с визитом в Украину. Во встрече приняли участие руководители ведущих японских компаний, сопровождающих главу МИД Японии во время визита в Киев. В частности, представители Rakuten, Marubeni, Kawasaki Heavy Industries, Allm Inc., Tsubame BHB.
- Япония помогает нам наращивать мощности распределенной генерации, а также повышать их устойчивость к будущим атакам российских окупантов. Для этого Украине будут переданы газотурбинные и газопоршневые установки, которые помогут децентрализовать генерацию в самых сложных условиях.
- Россия продолжает терять иностранные бизнесы. Все больше компаний заявляют об окончательном уходе с рынка агрессора. На этот раз речь идет о мощной японской компании. Компания Isuzu Motors Ltd, история которой началась в 1916 году, приняла решение об окончательном прекращении деятельности в России. Японская пресса сообщила об этом, ссылаясь на осведомленный источник.