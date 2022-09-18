Япония хочет эвакуировать миллионы людей из-за сверхмощного тайфуна
Источник:CNN
На юго-западе Японии бушует мощный тайфун. Из-за этого власти хотят эвакуировать около 2 миллионов человек.
Японское метеорологическое агентство назвало тайфун "большим и очень сильным". Специалисты предупредили, что сильные осадки могут быть на юго-западном острове Японии Кюсю.
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В префектуре Кагосима существует риск штормов, высоких волн и штормовых волн, которых раньше не было. Это может повлечь за собой масштабную катастрофу,
– сообщило агентство.
Жителям 965 тысяч домохозяйств приказали эвакуироваться из приморских городов Миядзаки, Кагосима и Амакуса.
Пятый уровень тревоги, самый высокий по шкале предупреждения о стихийных бедствиях в Японии, объявили более 14 тысяч человек в городе Нисиноомоте на острове Кюсю. Специалисты предупреждают, что нужно внимательно следить за подъемом уровня воды и разливом рек.
Что известно о тайфуне
Нанмадол – это 14 тайфун в Японии за этот год. Сильный ветер может повлечь за собой обрушение домов. Жителям следует уехать в шторм, чтобы избежать риска оползней и наводнений.
Уже отменили не менее 335 рейсов, которые должны были вылететь или прибыть в аэропорты Японии.
"Глаз тайфуна Нанмадол отчетливо виден на спутниковых снимках. Тайфун стремительно развивался с вечера пятницы", – говорят специалисты.
Около 60 тысяч домохозяйств на острове остались без электричества.
Тайфун бушевал и на Дальнем Востоке
- Самый мощный за последние несколько лет тайфун "Хиннамнор" добрался до россии. Сообщали о затопленных дорогах и домах в Приморском крае. В городе Находка подтопило подвал в роддоме, а в Шкотовском районе смыло пешеходный мост.
- Также на Сакский район, где недавно был "хлопок", обрушился страшный смерч. Мощный смерч высотой в многоэтажку не испугал людей, вышедших на улицу снимать видео.