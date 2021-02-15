Япония ведет переговоры с Россией о возвращении Курильских островов
Между двумя ядерными государствами возобновились переговоры о территории архипелага Тихоокеанских островов. Де-факто Курильские острова захватил СССР во Второй мировой войне. Но Япония сейчас хочет вернуть себе стратегические территории.
Источник:УНН
Правительство Японии планирует продолжить переговоры с Россией касательно Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.
К теме После землетрясения в Японии на Курилах проснулся вулкан: есть опасность для людей
Мы должны решить территориальный спор и подписать договор, над этим мы постоянно работаем,
– заявил генсек Като.
Недавно Путин заявил, что Россия стремится развивать отношения с Японией. Однако это не должно противоречить обновленной Конституции.
Генсек не прокомментировал это заявление российского президента. Зато напомнил, что переговоры между Японией и Россией начались в 2018 году. Тогда Путин общался с премьером страны Синдзо Абэ. Основой для диалога стала советско-японская совместная декларация 1956 года.
Тогда государства были готовы к подписанию долгожданного мирного соглашения, однако договор не завизировали из-за аннексии Крыма.
Детали ситуации
В июле 2020 года Россия внесла поправки в Конституцию. Одна из них касается территориальной целостности: новый пункт запрещает все действия, связанные с отчуждением территорий.
По словам Лаврова, главы МИД России, условий для мирного соглашения с Японией нет, однако переговоры продолжат.
В сентябре 2020 года, уже после принятия поправок к российской конституции, главы государств общались по телефону. Тогда премьер-министр Японии заявил о стремлении решить территориальную проблему двух стран.
Стоит отметить, что накануне принятия Россией поправок к конституции, МИД Японии возобновило положения о возвращении Курил.
Читайте также "Курилы наши!": Почему Россия так боится потерять Курильские острова
История конфликта
- С 1951 года Япония подписала Сан-Францисский мирный договор. Таким образом государство признавало полную потерю контроля над Курилами. Документ поддержали 49 стран, но советские дипломаты отказались его подписывать. Потому что не было четко прописанного права на эти территории.
- С тех пор Токио вполне оправдано претендует на эти территории. Руководство Японии оспаривает принадлежность Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы сейчас необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
- Однако МИД России многократно заявляло, что "российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению".
- 7 февраля 2021 года во время ежегодного съезда по вопросу северных территорий, Япония Официальное заявила, что Россия захватила Курилы.
Поделиться новостью