Между двумя ядерными государствами возобновились переговоры о территории архипелага Тихоокеанских островов. Де-факто Курильские острова захватил СССР во Второй мировой войне. Но Япония сейчас хочет вернуть себе стратегические территории.

Правительство Японии планирует продолжить переговоры с Россией касательно Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

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Мы должны решить территориальный спор и подписать договор, над этим мы постоянно работаем,

– заявил генсек Като.

Недавно Путин заявил, что Россия стремится развивать отношения с Японией. Однако это не должно противоречить обновленной Конституции.

Генсек не прокомментировал это заявление российского президента. Зато напомнил, что переговоры между Японией и Россией начались в 2018 году. Тогда Путин общался с премьером страны Синдзо Абэ. Основой для диалога стала советско-японская совместная декларация 1956 года.

Тогда государства были готовы к подписанию долгожданного мирного соглашения, однако договор не завизировали из-за аннексии Крыма.

Детали ситуации

В июле 2020 года Россия внесла поправки в Конституцию. Одна из них касается территориальной целостности: новый пункт запрещает все действия, связанные с отчуждением территорий.

По словам Лаврова, главы МИД России, условий для мирного соглашения с Японией нет, однако переговоры продолжат.

В сентябре 2020 года, уже после принятия поправок к российской конституции, главы государств общались по телефону. Тогда премьер-министр Японии заявил о стремлении решить территориальную проблему двух стран.

Стоит отметить, что накануне принятия Россией поправок к конституции, МИД Японии возобновило положения о возвращении Курил.

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История конфликта