Японія веде перемовини з Росією про повернення Курильських островів
Між двома ядерними державами поновилися переговори про територію архіпелагу Тихоокеанських островів. Де-факто Курильські острови захопив СРСР в Другій світовій війні. Але Японія зараз хоче повернути собі стратегічні території.
Джерело:Japanese Goverment Internet TV
Уряд Японії планує продовжити переговори з Росією щодо Курильських островів. Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като.
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Ми повинні вирішити територіальну суперечку і підписати договір, над цим ми постійно працюємо,
— заявив генсек Като.
Нещодавно Путін заявив, що Росія прагне розвивати відносини з Японією. Проте це не має суперечити оновленій Конституції.
Генсек не прокоментував цю заяву російського президента. Натомість нагадав, що перемовини між Японією та Росією почались у 2018 році. Тоді Путін спілкувався з прем’єром країни Сіндзо Абе. Основою для діалогу стала радянсько-японська спільна декларація 1956 року.
Тоді держави були готові до підписання довгоочікуваної мирної угоди, проте договір не завізували через анексію Криму.
Деталі ситуації
У липні 2020 року Росія внесла поправки до Конституції. Одна з них стосується територіальної цілісності: новий пункт забороняє всі дії, пов’язані з відчуженням територій.
За словами Лаврова, глави МЗС Росії, умов для мирної угоди з Японією немає, проте перемовини продовжать.
У вересні 2020 року, вже після прийняття поправок до російської конституції, глави держав спілкувалися телефоном. Тоді прем’єр-міністр Японії заявив про прагнення вирішити територіальну проблему двох країн.
Варто зазначити, що напередодні прийняття Росією поправки до конституції, МЗС Японії поновило положення про повернення Курилів.
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Історія конфлікту
- З 1951 році Японія підписала Сан-Франциський мирний договір. Таким чином держава визнавала повну втрату контролю над Курилами. Документ підтримали 49 країн, але радянські дипломати відмовились його підписувати. Тому що не було чітко прописаного права на ці території.
- З тих пір Токіо цілком виправдано претендує на ці території. Керівництво Японії оскаржує приналежність Ітурупу, Кунаширу, Шикотану і групи нині незаселених островів, яку в Японії називають Хабомаї.
- Проте МЗС Росії багато разів заявляло, що "російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, не підлягає сумніву".
- 7 лютого 2021 року під час щорічного з'їзду з питання північних територій, Японія офіціно заявила, що Росія захопила Курили.
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