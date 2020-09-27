У 2018 році Японія та Росія були готові до підписання довгоочікуваної мирної угоди. Мовилось про врегулювання ситуації навколо спірної території – Курильських островів. Проте договір не завізували через анексію Криму.

Через напруженість після окупації Криму угоду не підписали

Підписанню історичного договору заважали "зовнішні фактори". Про це повідомив колишній глава уряду Японії Сіндзо Абе, інформує Nikkei Asian Review.

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Експрем'єр-міністр зазначив, що вже готувався до того, аби повідомити про рішення японцям. Також він мав розпустити нижню палату парламенту і провести позачергові вибори.

На перешкоді стала саме окупація Росією Криму. А точніше – напруженість, яка виникла між Москвою та Вашингтоном через окупацію півострова.

Зверніть увагу! Сіндзо Абе покинув пост прем'єр-міністра Японії через стан здоров'я. Уряд автоматично очолив голова керівної партії Йосіхіде Суга. Він буде прем'єр-міністром до виборів у вересні 2021 року.