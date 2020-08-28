Прем'єр Японії йде у відставку через стан здоров’я, – ЗМІ
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе може покинути свій пост через погіршення стану здоров’я. ЗМІ пишуть, що своє рішення він планує оголосити 28 серпня.
Сіндзо Абе має намір подати у відставку, повідомляє NHK.
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Прем’єр-міністр Японії планує залишити пост через погіршення стану здоров’я. Відзначається, що за останній час він двічі лягав у лікарню.
Про своє рішення Абе, ймовірно, оголосить на пресконференції 28 серпня.
До слова, у 2006 році політик вже подавав у відставку через хронічні проблеми зі здоров’ям
Що відомо про Сіндзо Абе та його прем’єрство
- 65-річний Абе народився у відомій в політичному світі сім'ї.
- Його дідусь Нобусуке Кісі також був японським прем'єр-міністром, а батько Абе Сінтаро – міністром закордонних справ країни.
- Політик є главою Ліберально-демократичної партії Японії.
- Це його другий термін на посту прем'єра, який почався у 2012 році.
- Вперше він очолював японський уряд з 2006 по 2007 рік.