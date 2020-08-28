Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе може покинути свій пост через погіршення стану здоров’я. ЗМІ пишуть, що своє рішення він планує оголосити 28 серпня.

Сіндзо Абе має намір подати у відставку, повідомляє NHK.

Читайте також Загадково низька смертність: у чому секрет перемоги Японії над коронавірусом

Прем’єр-міністр Японії планує залишити пост через погіршення стану здоров’я. Відзначається, що за останній час він двічі лягав у лікарню.

Про своє рішення Абе, ймовірно, оголосить на пресконференції 28 серпня.

До слова, у 2006 році політик вже подавав у відставку через хронічні проблеми зі здоров’ям

Що відомо про Сіндзо Абе та його прем’єрство