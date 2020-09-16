Уряд Японії на чолі з Сіндзо Абе пішов у відставку. 16 вересня парламент країни обрав нового прем'єр-міністра. Ним став нещодавно обраний лідер керівної Ліберально-демократичної партії 71-річний Йосіхіде Суга. Він став першим новим прем'єром за вісім років.

Кандидатуру Суги підтримали більшість депутатів палати представників парламенту Японії. За нового прем'єра проголосували 314 парламентарів з 465. Про це інформує агентство Kyodo.

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Заява нового прем'єра Японії

Йосіхіде Суга вже окреслив першочергові завдання, які стоять перед країною: подолання пандемії та відновлення економіки. Він пообіцяв продовжити політику свого попередника і з економічної, і з дипломатичної лініях.

Ми зруйнуємо вертикальний поділ державних установ, корпоративні інтереси та принцип прецеденту, а також просуватимемо регуляторну реформу,

– заявив Суга.

Японські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що в новому уряді Японії як мінімум дев'ять з 18 членів уряду збережуть свої посади. Очікується, що 71-річний прем'єр вже сьогодні оголосить склад нового уряду.

Хто такий Йосіхіде Суга? Новий лідер Японії народився в сім'ї фермера, який вирощував полуницю. При цьому сам Суга все своє свідоме життя займався політикою. Він не вважається впливовим політиком, зате має репутацію практичного ефективного виконавця.



Раніше він обіймав посаду генерального секретаря уряду і вважався одним із найближчих соратників Сінзо Абе. Йосіхіде Суга не дуже досвідчений в питаннях зовнішньої політики. Суперечка з Росією щодо Курильських островів – важливе питання у відносинах між Токіо та Москвою. Суга вже заявив, що ця проблема стане одним із пріоритетів його зовнішньої політики.

Що відомо про відставку Сіндзо Абе

Японський експрем'єр-міністр Сінзо Абе вже кілька років бореться з виразковим колітом. У липні цього року він повідомляв, що його стан погіршився. Абе двічі протягом двох тижнів був у лікарні, де проходив обстеження.

У 2007 він вже залишав посаду прем'єра через виразковий коліт. Торік Абе заявляв, що піде з політики у 2021 році по закінченню терміну прем'єрських повноважень.

Він стверджував, що не збирається висуватися на посаду лідера керівної Ліберально-демократичної партії.

Зверніть увагу! В Японії уряд автоматично очолю голова керівної партії. Йосіхіде Суга очолюватиме уряд до чергових загальних виборів у вересні 2021 року.