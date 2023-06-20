ДТП под наркотиками: Арьева решила сложить мандат депутата Киеврады

После скандала с ДТП, в котором депутат обвиняется в употреблении наркотиков, Ярина Арьева решила сложить мандат. Она уже написала соответствующее заявление.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 ноября 2022 года. Депутат двигалась по проспекту Степана Бандеры в направлении улицы Богатырской. Вблизи нерегулируемого пешеходного перехода водитель сбила женщину.

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Арьева решила сложить мандат

О соответствующем решении депутат сообщила в соцсетях, опубликовав соответствующее заявление. Арьева заявила, что в настоящее время не может выполнять свои обязанности, поскольку суд "усугубил" меру пресечения. По ее словам, она не понимает причины такого усиления со стороны суда, поскольку она ни разу не нарушала ограничений.

Вместе с тем, депутат подчеркнула, что не собирается убегать от ответственности.

Я не собираюсь убегать от ответственности, как не сбежала из Киева в первые дни полномасштабного вторжения, а пошла в терроборону. Обвинения в нахождении в состоянии "наркотического опьянения" не признаю, буду доказывать это в суде, как обычная гражданка,

– заявила Арьева.

Депутат Киеврады также сообщила, что продолжает общаться с пострадавшей, которая сейчас уехала из Украины. Они также подписали договор о полном возмещении.



Депутат Киеврады слаживает мандат / фото Ярины Арьевой

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