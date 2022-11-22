Большой огненный шар: над Канадой зафиксировали падение яркого метеорита

Камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать падение загоревшегося в атмосфере метеорита. В выходные он "зажег" небо над некоторыми населенными пунктами США и Канады.

Очевидцы происшествия рассказывают, что сначала услышали мощный взрыв, а впоследствии произошла сильная вспышка. После этого эксперты Европейского космического агентства сообщили, что метеорит упал, пролетев над Ниагарским водопадом.

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Небесное тело пролетело перелетевшее через Ниагарский водопад

19 ноября в Канаде камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать несколько необычное. В небе над Торонто пролетел яркий метеорит.

Исследователи говорят, что он загорелся в атмосфере. На кадрах видео можно увидеть несколько секундный полет большого огненного шара, получившего временное название "C8FF042".

Очевидцы, видевшие процесс падения, отмечают, что вспышке предшествовал громкий взрыв. Известно, что небесное тело пролетело над Ниагарским водопадом, а затем стало "безопасным огненным шаром".

Канадцы поделились кадрами, где виден полет метеорита: смотрите видео

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В России началось извержение сразу двух вулканов

Высочайший вулкан Евразии, Ключевская сопка, проснулся на Камчатке. Кроме того, извержение началось и на вулкане Шивелуч, тоже расположенном в России.

В сети начали насмехаться, мол, пробуждение вулканов – геологическая спецоперация украинцев. Известно, что перед тем как начать извергаться, Шивелуч дважды выбросил столбы пепла на высоту до 5 километров.

На Ключевской сопке выбросы раскаленной магмы начались после землетрясения, которое произошло в ночь на 20 ноября. Местные власти просят не приближаться к вулканам ближе чем на 15 километров.

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