Очевидці події розповідають, що спочатку почули потужний вибух, а згодом відбувся сильний спалах. Пізніше експерти Європейського космічного агентства повідомили, що метеорит впав, пролетівши над Ніагарським водоспадом.

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Небесне тіло пролетіло перелетіло через Ніагарський водоспад

19 листопада у Канаді камерам відеоспостереження вдалося зафіксувати дещо незвичне. У небі над Торонто пролетів яскравий метеорит.

Дослідники розповідають, що він загорівся в атмосфері. На кадрах відео можна побачити кількасекундний політ великої вогняної кулі, яка отримала тимчасову назву "C8FF042".

Очевидці, які бачили процес падіння, зауважують, що спалаху передував гучний вибух. Відомо, що небесне тіло пролетіло над Ніагарським водоспадом, а потім стало "безпечною вогняною кулею".

Канадці поділилися кадрами, де видно політ метеорита: дивіться відео

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У Росії натомість почалося виверження одразу двох вулканів

Найвищий вулкан Євразії, Ключевська сопка, прокинувся на Камчатці. Крім того, виверження почалося й на вулкані Шивелуч, що теж розташований у Росії.

У мережі почали кепкувати, мовляв, пробудження вулканів – геологічна спецоперація українців. Відомо, що перед тим, як почати вивергатися, Шивелуч двічі викинув стовпи попелу на висоту до 5 кілометрів.

Натомість на Ключевській сопці викиди розпеченої магми розпочалися після землетрусу, що стався у ніч на 20 листопада. Місцева влада просить не наближатися до вулканів ближче 15 кілометрів.

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