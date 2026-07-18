Ярко горит, а дым виден за километры: СБС подтвердили удар по складу Wildberries под Москвой
18 июля Московский регион подвергся атаке беспилотников. Силы беспилотных систем нанесли удар по складу Wildberries, в результате чего там произошел масштабный пожар.
Кадры последствий поражений показали в 1-м отдельном центре беспилотных систем СБС ВСУ.
Детали удара по составу в Подмосковье
Беспилотники 1-го отдельного центра ССС 18 июля нанесли удары по составу российского маркетплейса Wildberries, расположенного в Московской области.
Пожар в результате попаданий вспыхнул в складском комплексе площадью 188 тысяч квадратных метров. Столб черного дыма виднеется в нескольких километрах от объекта.
Яркие кадры поражения состава Wildberries: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика, 18+)
Украинские бойцы согласились со словами очевидца, который, комментируя последствия атаки, говорит: "А смысл тушить, если ни**я не погасишь".
Напомним, россияне публиковали многочисленные кадры последствий последней атаки и жаловались, что к ним пришел "апокалипсис".
Также громако ночью было в Тамбовском регионе. Президент Владимир Зеленский заявил, что атакуемые объекты агрессор использовал для поставок подсанкционных комплектующих для БПЛА и навигационного оборудования.