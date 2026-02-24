За плечами у "Деда" немало боев на Донбассе. Историю нацгвардейца рассказывают в Западном ОТО НГУ.

Как 55-летний Ярослав защищает Украину?

До полномасштабного вторжения Ярослав не был связан с войском Имел только базовые знания, которые получил во время срочной службы. Несмотря на это, весной 2022 года мужчина решил защищать свой дом и присоединился к Нацгвардии.

Ярослав говорит, что собратья ценят его не только за опыт, но и за умение поддержать словом. Во время одного из обстрелов он вместе с товарищем получил ранения. Они оказали друг другу первую помощь, но Ярослав заметил, что побратим начинает терять веру. Тогда, рассказывает военный, пришлось пустить в ход юмор и красноречие, чтобы подбодрить друга – и это сработало.

Ярослав Бондарь воюет в составе 2-й Галицкой бригады / Фото Западное ОТО НГУ

Свой позывной "Дед" он сначала воспринял с удивлением. Во время слаживания в новом подразделении кто-то обратился к "деду", и только потом Ярослав понял, что речь идет о нем. С тех пор этот позывной за ним закрепился – как знак уважения к старшему товарищу.

Среди фронтовых историй Бондарь вспоминает и забавный случай: во время затишья он выбежал с позиции на поле боя и принес собрату, у которого был день рождения, "подарок" – трофейный вражеский гранатомет, который впоследствии пригодился в бою.

Ярослав говорит, что держится в строю ради детей и внуков. Его цель – сделать все возможное, чтобы следующим поколениям не пришлось жить в войне.

