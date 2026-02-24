За плечами у "Деда" немало боев на Донбассе. Историю нацгвардейца рассказывают в Западном ОТО НГУ.
Смотрите также Отдавать территории никто не будет, если не будет приказа, – командующий Нацгвардии Украины
Как 55-летний Ярослав защищает Украину?
До полномасштабного вторжения Ярослав не был связан с войском Имел только базовые знания, которые получил во время срочной службы. Несмотря на это, весной 2022 года мужчина решил защищать свой дом и присоединился к Нацгвардии.
Ярослав говорит, что собратья ценят его не только за опыт, но и за умение поддержать словом. Во время одного из обстрелов он вместе с товарищем получил ранения. Они оказали друг другу первую помощь, но Ярослав заметил, что побратим начинает терять веру. Тогда, рассказывает военный, пришлось пустить в ход юмор и красноречие, чтобы подбодрить друга – и это сработало.
Ярослав Бондарь воюет в составе 2-й Галицкой бригады / Фото Западное ОТО НГУ
Свой позывной "Дед" он сначала воспринял с удивлением. Во время слаживания в новом подразделении кто-то обратился к "деду", и только потом Ярослав понял, что речь идет о нем. С тех пор этот позывной за ним закрепился – как знак уважения к старшему товарищу.
Среди фронтовых историй Бондарь вспоминает и забавный случай: во время затишья он выбежал с позиции на поле боя и принес собрату, у которого был день рождения, "подарок" – трофейный вражеский гранатомет, который впоследствии пригодился в бою.
Ярослав говорит, что держится в строю ради детей и внуков. Его цель – сделать все возможное, чтобы следующим поколениям не пришлось жить в войне.
Ярослав Бондарь пошел защищать Украину весной 2022 года: смотрите видео
Истории других украинцев, которые пошли воевать
- Андрей из Киева, бывший разработчик мобильных игр, сейчас служит во 2 Галицкой бригаде Нацгвардии с позывным "Эйр". До войны работал в ИТ, а в 2022 году после эвакуации семьи присоединился к Силам обороны. В аэроразведку попал случайно: в подразделении искали людей с техническими знаниями, и он вызвался.
- Жизненное правило офицера 2-й отдельной Галицкой бригады Нацгвардии Евгения Позника – не отступать и не сдаваться. За твердый характер, закаленный еще в юности на занятиях боксом, собратья дали ему позывной "Слон". Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение, Евгений был за границей. Несмотря на возможность остаться там, он вернулся в Украину, попрощался с семьей и сразу пошел в военкомат.
- Гвардейский аэроразведчик с позывным "Чеснок" помог сорвать массированный штурм россиян, даже несмотря на густой туман на Донбассе. Именно он первым заметил движение врага и передал координаты, благодаря чему пехота успела подготовиться, а артиллерия – нанести удар. В результате позиции удалось удержать.