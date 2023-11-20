Без отца остались двое детей: под Херсоном погиб работник Львовской Оперы

За независимость и свободу нашего государства продолжают отдавать свои жизни самые лучшие. В частности, под Херсоном погиб Ярослав Миколыв – работник Львовской Национальной Оперы.

В субботу, 18 ноября, об этом сообщили в пресс-службе театра. Там подчеркнули, что потеря непоправима и выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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Ушел в вечность Ярослав Миколыв

Павший воин был работником отдела снабжения и материального обеспечения Львовской Национальной Оперы. Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Защищая территориальную целостность нашего государства от врага, вблизи Херсона погиб Ярослав Миколыв. Светлая память и вечная слава погибшему защитнику свободной и независимой Украины,

– говорится в сообщении.

Жена военного Оксана Миколыв в своих социальных сетях подтвердила гибель мужчины. Она отметила, что ее любимый Ярослав был отцом двоих детей.

С большой грустью сообщаю Вам, что на войне погиб мой любимый муж и отец двух детей Миколыв Ярослав. Пусть земля ему будет пухом, а небо – вечным покоем. Помолимся за его покой. Вечная ему память.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем родным и близким погибших героев, в частности Ярослава Миколыва. Светлая память защитнику.

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