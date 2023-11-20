Без отца остались двое детей: под Херсоном погиб работник Львовской Оперы
Источник:Львовская Национальная Опера
За независимость и свободу нашего государства продолжают отдавать свои жизни самые лучшие. В частности, под Херсоном погиб Ярослав Миколыв – работник Львовской Национальной Оперы.
В субботу, 18 ноября, об этом сообщили в пресс-службе театра. Там подчеркнули, что потеря непоправима и выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.
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Ушел в вечность Ярослав Миколыв
Павший воин был работником отдела снабжения и материального обеспечения Львовской Национальной Оперы. Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.
Защищая территориальную целостность нашего государства от врага, вблизи Херсона погиб Ярослав Миколыв. Светлая память и вечная слава погибшему защитнику свободной и независимой Украины,
– говорится в сообщении.
Жена военного Оксана Миколыв в своих социальных сетях подтвердила гибель мужчины. Она отметила, что ее любимый Ярослав был отцом двоих детей.
С большой грустью сообщаю Вам, что на войне погиб мой любимый муж и отец двух детей Миколыв Ярослав. Пусть земля ему будет пухом, а небо – вечным покоем. Помолимся за его покой. Вечная ему память.
Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем родным и близким погибших героев, в частности Ярослава Миколыва. Светлая память защитнику.
Погибшие на войне: последнее
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- Также, выполняя боевое задание на Северодонецком направлении, погиб 18-летний студент Дмитрий Яременко, родом из Мариуполя. После 24 февраля 2022 года его семья переселилась в Винницу – там юноша получал высшее образование на факультете журналистики, пока не пошел в армию защищать наше государство.