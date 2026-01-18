Погиб в стрелковом бою: жизнь за Украину на фронте отдал воин Ярослав Нестеренко
- Военнослужащий Ярослав Нестеренко погиб в стрелковом бою на Днепропетровском направлении 1 декабря 2025 года.
- Церемония прощания состоится 19 января, в Каневе объявлен День траура и траура.
Украина продолжает терять своих лучших сыновей из-за российского вторжения. Недавно на фронте погиб военнослужащий из села Хмельная Ярослав Нестеренко.
Защитник проходил службу в ВСУ в должности гранатометчика аэромобильного отделения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Каневский городской совет.
Что известно о Ярославе Нестеренко?
В Каневском городском совете рассказали, что во время выполнения боевого задания на Днепропетровском направлении 1 декабря 2025 года Ярослав вступил в бой с противником за нашу Родину. В результате этого стрелкового боя защитник погиб.
Герою навсегда останется 45 лет. У погибшего остались мать, дочь, сестра, родные, близкие и друзья. Похоронят Ярослава в понедельник, 19 января, на центральном кладбище (Аллея Славы). Церемония прощания состоится в 11:00 в Успенском соборе.
Согласно распоряжению городского головы, в громаде в этот день объявлен День траура. Каневский городской голова Игорь Ренькас, депутаты городского совета и исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего военного.
Каких еще украинских защитников убила Россия?
Ранее на Донбассе погиб заместитель командира полка "Днепр-1" майор Александр Куралех в результате попадания российского FPV-дрона. Мужчина защищал Украину на фронте еще с 2014 года.
Также на фронте под Бахмутом погиб археолог, реставратор и ученый из Ровно Алексей Войтюк. С 2023 года его считали пропавшим без вести. У воина остались дочь и жена.
Кроме этого, Россия унесла жизнь 56-летнего Анатолия Савчука из Волынской области, который до последнего вздоха оставался верным присяге и своему народу.